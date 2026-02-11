Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ, επιστροφή ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση – Κάμψη για Καρυστιανού

Ένα πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιάταξη, αλλά με σταθερούς βασικούς συσχετισμούς, αποτυπώνει η δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.715 ατόμων.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να υπερβεί το «ταβάνι» των τελευταίων μηνών, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακτά τη δεύτερη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας και η δυναμική του υπό διαμόρφωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει σημάδια κόπωσης.

Πρόθεση ψήφου: Πρώτη η ΝΔ, επιστροφή ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,5%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η συνολική εικόνα «χαμηλής πτήσης» σε σύγκριση με τα εκλογικά της ποσοστά.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 8,7% και περνά εκ νέου στη δεύτερη θέση, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 8,4%. Σταθερά ποσοστά καταγράφουν το ΚΚΕ (6,8%) και η Ελληνική Λύση (6,6%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα (3,9%). Ανοδική τάση εμφανίζει το ΜέΡΑ25 (3,5%), ενώ μικρότερα κόμματα όπως η Φωνή Λογικής (3,4%), το Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%) και η Νέα Αριστερά (1,3%) καταγράφουν περιορισμένη απήχηση.

Πρόβλεψη αποτελέσματος: Σταθερό προβάδισμα χωρίς «άλμα»

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει στο 28,9%, οριακά πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024, επιβεβαιώνοντας ότι διατηρεί σαφές προβάδισμα, αλλά χωρίς να απογειώνεται.

Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται σημαντικά στο 12,7% και παγιώνει τη δεύτερη θέση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 11,9%. Στα ενδιάμεσα, η Ελληνική Λύση (9,1%) και το ΚΚΕ (8,8%) εμφανίζουν σταθεροποίηση και μικρή άνοδο αντίστοιχα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία του (5,3%). Ανοδική τάση καταγράφει και το ΜέΡΑ25 (5,2%), ενώ μικρότερα κόμματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Στο 16,3% οι αναποφάσιστοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των αναποφάσιστων στο 16,3%, από 14,8% τον Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή μειώνεται το ποσοστό όσων δήλωναν «άλλο κόμμα», στοιχείο που υποδηλώνει επιστροφή ενός τμήματος του εκλογικού σώματος σε στάση αναμονής, ενδεχομένως λόγω έλλειψης σαφούς πολιτικού περιγράμματος νέων σχηματισμών.

Διάχυτη οργή για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ

Η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, με αφορμή τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ. Το 70,5% δηλώνει ότι «θυμώνει εξίσου και με τα δύο», γεγονός που αποτυπώνει μια γενικευμένη απαξίωση προς θεσμούς και πολιτικούς φορείς.

Κάμψη της δυναμικής Καρυστιανού

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 30,4%, ενώ ακολουθεί το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 14,9%. Ωστόσο, η συνολική θετική πρόθεση ψήφου για τον νέο σχηματισμό μειώνεται στο 20,6%, από 27,6% τον Ιανουάριο, ενώ αυξάνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν θα τον ψήφιζαν «καθόλου». Το εύρημα δείχνει ότι το αρχικό κύμα ενδιαφέροντος δεν μεταφράζεται ακόμη σε σταθερή εκλογική δυναμική.