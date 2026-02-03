MENOY

Δημήτρης Μάντζος για Συνταγματική αναθεώρηση: Δεν δίνουμε 180 ψήφους στην προτείνουσα Βουλή – Η θέση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16

Φωτογραφία: Intime
Τη θέση του ΠΑΣΟΚ για τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης –η οποία συμπυκνώνεται στη φράση «όχι 180 ψήφους στην προτείνουσα Βουλή»– ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος. Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (03.03.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, υποστήριξε ότι, «από θέση αρχής», οι υπερ-συναινέσεις των 180 ψήφων πρέπει να αφορούν το περιεχόμενο των διατάξεων και να δίνονται στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή, ακόμη κι αν η επόμενη πλειοψηφία –όπως σημείωσε– είναι πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ.

«Ακόμα κι αν το ΠΑΣΟΚ έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή ή έχει την πρώτη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, εμείς πιστεύουμε ότι 180 ψήφοι πρέπει να υπάρχουν στη δεύτερη, την αναθεωρητική Βουλή, επί του περιεχομένου της διάταξης», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος. «Εμείς θα συμμετάσχουμε δημιουργικά σε αυτή την επιτροπή αναθεώρησης με προτάσεις και από εκεί και πέρα θα εξασφαλίσουμε ότι οι συναινέσεις των 180 ψήφων θα παρασχεθούν στο περιεχόμενο των διατάξεων στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή ακόμα κι αν η πλειοψηφία είμαστε εμείς στην επόμενη Βουλή», εξήγησε. 

Όσον αφορά στην αναθεώρηση του άρθρου 16, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να γίνει μόνο για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με ρύθμιση μιας ενιαίας ακαδημαϊκής αγοράς με τα ίδια κριτήρια – γεωγραφικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά – για τα κρατικά και τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά».

Τόνισε, δε, ότι «επειδή πίσω από τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος, η μη προθυμία της ΝΔ να δεσμευτεί σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα δημιουργεί την αίσθηση ότι η ΝΔ θέλει να ιδιωτικοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση με σκοπό το κέρδος κάποιων όπως αποδείχτηκε με τον νόμο Πιερρακάκη, άρα για αυτό κι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο τι θα προτείνει τελικά η πλειοψηφία».

Για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, υποστήριξε ότι «πρέπει να καταργηθεί ως έχει και να αντικατασταθεί από ένα άλλο άρθρο 86 το οποίο θα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η δίωξη των διατελεσάντων υπουργών να γίνεται από τα ίδια όργανα που γίνονται για τους υπόλοιπους πολίτες δηλαδή από τα εισαγγελικά δικαστικά όργανα».

