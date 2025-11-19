Δημήτρης Κούβελας: Με σχέδιο και σωστή προετοιμασία η Ελλάδα θα ηγηθεί της Ευρώπης το 2027

Τη σημασία της έγκαιρης και συντονισμένης προετοιμασίας της χώρας μας ενόψει ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ανέδειξε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη δημιουργία του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. «Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα, ώστε η Ελλάδα να παρουσιαστεί στην Ευρώπη έτοιμη και ικανή να διαμορφώσει τις προτεραιότητες του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε ο κ. Κούβελας, η Προεδρία δεν αποτελεί απλώς θεσμική υποχρέωση, αλλά καθορίζει την εικόνα, την αξιοπιστία και τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη. «Η χώρα μας θα κληθεί να καθοδηγήσει τις συζητήσεις για κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα – από την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια, μέχρι τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου ευθύνης που θα συντονίζει την πολιτική, θεσμική και τεχνική προετοιμασία της Προεδρίας. Τα στελέχη του θα προέρχονται από το διπλωματικό σώμα και τη δημόσια διοίκηση, με εμπειρία στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, διασφαλίζοντας αξιοκρατία, διαφάνεια και πλήρη λογοδοσία.

Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης μίλησε και για την πρόσφατη επίσκεψη στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Αναφέρθηκε στις συναντήσεις με Ευρωπαίους Επιτρόπους, Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτές, τον επικεφαλής και στελέχη της Μόνιμης Ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. και τις συζητήσεις που είχαν για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προκλήσεις της οικονομίας, την αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την στήριξη της κοινωνικής συνοχής, τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. «Είχα την ευκαιρία να δω από πρώτο χέρι πόσο κρίσιμη θεωρείται η Ελλάδα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι, με σχέδιο και συντονισμό όταν αναλάβουμε την Προεδρία», τόνισε.

Ο Δημήτρης Κούβελας επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τη δυναμική να διαμορφώνει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες του μέλλοντος – την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη, τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα – χάρη στη σταθερή εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη γεωστρατηγική της θέση, όπως καταδεικνύει και η συμφωνία για τον κάθετο ενεργειακό άξονα. «Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να πετύχει, να αφήσει αποτύπωμα και να ενισχύσει τη θέση της χώρας στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων», κατέληξε.