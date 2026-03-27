Δ. Κούβελας στη Βουλή: Δίνουμε ουσιαστικές λύσεις σε διαχρονικά ζητήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας

«Μία σημαντική μεταρρύθμιση που κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών», χαρακτήρισε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Προεδρεύων της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Δημήτρης Κούβελας, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η καλλιτεχνική εκπαίδευση αποκτά σαφές θεσμικό πλαίσιο και πλήρη ακαδημαϊκή κατοχύρωση. Όπως επισήμανε στην ομιλία του, στην Ολομέλεια της Βουλής, «η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών δημιουργεί ένα σύγχρονο, αυτοδιοικούμενο ίδρυμα που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με την ακαδημαϊκή γνώση και αξιοποιεί τη δυναμική ιστορικών φορέων του πολιτισμού».

Παράλληλα, ο κ. Κούβελας τόνισε ότι η νέα Σχολή συγκροτείται αξιοποιώντας υφιστάμενους ιστορικούς φορείς – το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, και φυσικά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης – διαχρονικούς φάρους πολιτισμού στη χώρα, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τη ζωντανή καλλιτεχνική παράδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, ώστε οι νέοι να αποκτούν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε και το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης των σπουδαστών, ζητώντας την επέκταση του μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τους σπουδαστές ιδιωτικών ΙΕΚ.

Ο Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ένταξη σχολικής μονάδας της Δυτικής Θεσσαλονίκης στον επόμενο κύκλο των Ωνασείων Δημοσίων Σχολείων, με στόχο τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ενίσχυση της συμπερίληψης, με τον κ. Κούβελα να υπογραμμίζει την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα πανεπιστήμια, όπου –παρά τη σημαντική πρόοδο– εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις.

Αναφερόμενος σε εκκρεμή ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, τόνισε ότι η αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων πρώην Τ.Ε.Ι. πρέπει να ολοκληρωθεί με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο για όλους, ανεξαρτήτως έτους αποφοίτησης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ρύθμισης θεμάτων που αφορούν τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.

Ο Δημήτρης Κούβελας κατέληξε ότι «η εκπαίδευση είναι ίσως το πιο βαθιά πολιτικό πεδίο, γιατί αφορά στο μέλλον της χώρας. Αφορά τις ευκαιρίες των νέων ανθρώπων, των παιδιών μας. Αφορά τη συνοχή της κοινωνίας μας».