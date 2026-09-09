Χρυσοχοΐδης: Έρχεται βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία

Βραχιολάκι σε όσους τελούν υπό περιοριστικούς όρους σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όσους τελούν υπό περιοριστικούς όρους σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να ελέγχεται η τήρηση της απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος.

Παράλληλα, μίλησε για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετά και την εξέλιξη με την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών στο εδώλιο.

Στις ρευματοκλοπές, επισημαίνοντας ότι «το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος όταν αφορά επιχειρήσεις», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στις ρευματοκλοπές, επισημαίνοντας ότι «το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος όταν αφορά επιχειρήσεις».

«Σε ό,τι αφορά τις μικρής κλίμακας κλοπές γίνονται κάθε ημέρα επιχειρήσεις. Είναι εκατοντάδες. Εκεί όπου είναι μεγάλο το πρόβλημα και έχει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος είναι στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν τεράστια ρευματοκλοπή, την οποία πληρώνουν τα κορόιδα, οι υπόλοιποι. Έχουν ανοιχθεί δικογραφίες, προχωρούν τα πράγματα. Θέλουμε κι άλλη βοήθεια, τεχνική, από τον ΔΕΔΔΗΕ. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο όπου Ρομά κλέβουν μετασχηματιστές στα χωράφια, στα αγροκτήματα και αφήνουν τους ανθρώπους στη μέση του καλοκαιριού χωρίς άρδευση […] Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις γίνεται μια οργανωμένη δουλειά από το ελληνικό FBI», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε στη συνέχεια, «για τις μικρές ρευματοκλοπές θέλουν επιχειρήσεις με το χέρι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα για να δεις ότι ένα σπίτι συνδέεται με την κολώνα παράνομα. Οι δήμοι θέλουν ασφάλεια, θέλουν καθαριότητα, τα θέλουν όλα. Ορισμένοι συμμετέχουν, ορισμένοι δεν συμμετέχουν. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έχουμε μια άψογη συνεργασία. Δίνουμε μάχες, κερδίζουμε, χάνουμε καμιά φορά. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία ασκούνται στην παραβατικότητα. Κοινωνικά είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Σκεφτείτε τη διαχείρισή τους την ποινική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα».

«Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, με αφορμή και την εξέλιξη της παραπομπής τεσσάρων αστυνομικών ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της 28χρονης πριν τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της, το 2024.

«Αυτή η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την Αστυνομία, την δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο. […]. Δεν θέλω να κάνω τον δικαστή. Τόσες πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά, τόσα πολλά λάθη. Εκτοτε η Αστυνομία έχει αλλάξει ροή, υπάρχουν πρωτόκολλα, έχουν δημιουργηθεί 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, έχει ψηφιστεί αυστηρότερη νομοθεσία, έχουν δημιουργηθεί σπίτια ασφαλείας για τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στη Δικαιοσύνη, στους εισαγγελείς και του δικαστές», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Θέλω να ανακοινώσω ότι προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσοι τίθενται σε περιοριστικούς όρους. Λέει, δηλαδή, ο εισαγγελέας ή ο δικαστής ότι δεν θα πλησιάζεις το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα, δυστυχώς, δεν ελέγχεται. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Θα είναι ένα βραχιολάκι που θα φέρει ο καταδικασθείς ή ο υπόδικος. Το δεύτερο είναι ότι διοργανώνουμε στην Αθήνα ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ με όλες τις προσωπικότητες, θεσμικές και επιστημονικές, που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Τρίτον, πρέπει να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να μειώσουμε το φαινόμενο της βίας. Πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Και στα σχολεία και στην οικογένεια».