Χαλκιδική: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Καλύβες

Ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιώνγια την ανάσυρση ενός άνδρα (α.λ.σ), χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία «Μηκύβερνα» Καλυβών του Δήμου Πολύγυρου.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.