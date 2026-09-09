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Χαλκιδική: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Καλύβες

Αρχείο Intime
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Ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιώνγια την ανάσυρση ενός άνδρα (α.λ.σ), χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία «Μηκύβερνα» Καλυβών του Δήμου Πολύγυρου.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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