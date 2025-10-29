Χατζηβασιλείου: Ό,τι είπε η κυβέρνηση για την εθνική άμυνα, το έκανε πράξη – Δεν αλλάζουν οι συσχετισμοί ισχύος με την Τουρκία

«Ό,τι είπε η Κυβέρνηση για την Εθνική Άμυνα, το έκανε πράξη», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο OPEN.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε πως «η κατάσταση στην Ουκρανία μας δίδαξε ότι η μορφή του πολέμου έχει αλλάξει εντελώς» και συνέχισε σημειώνοντας πως «πολύ σωστά η κυβέρνηση και ο υπουργός Άμυνας έχουν στραφεί σε εξυπνότερα όπλα. Είναι υπεύθυνη επιλογή της κυβέρνησης η χώρα σε βάθος χρόνου να γίνει κατασκευάστρια στρατιωτικού υλικού».

Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE, ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε ότι «έχει να κάνει καθαρά με ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ανοίγουν το δρόμο για χρηματοδότηση σε χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό, ούτως ώστε να στηριχθεί η άμυνά τους και η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία». Διευκρίνισε δε ότι «ουδεμία σχέση έχει το πρόγραμμα SAFE με πιθανές διμερείς συμφωνίες της Τουρκίας με ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες για απευθείας αγορά αμυντικού υλικού», ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν εντάσσεται στο SAFE.

Σε ερώτηση για τη συμφωνία μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι «η Άγκυρα είχε ξεκινήσει συζήτηση για να αγοράσει 100 F-35, ζήτησε μετά αγορά νέων και αναβάθμιση παλιών F-16 και πλέον κατέληξε να ζητήσει 44 Eurofighter, εκ των οποίων πολλά θα είναι μεταχειρισμένα». Όπως πρόσθεσε, η γειτονική χώρα «προβαίνει πρακτικά σε λύσεις ανάγκης, οι οποίες δεν αλλάζουν τους συσχετισμούς ισχύος».

Και εξήγησε ότι «οι Βρετανοί σώζουν το πρόγραμμα και μαζί 20.000 θέσεις εργασίας, ενώ η Τουρκία προσπαθεί να καλύψει τα κενά της». Παράλληλα, ο Βουλευτής Σερρών ανέφερε ότι «στην Τουρκία, απ’ ό,τι φαίνεται σήμερα, μόνο 50 αεροσκάφη F-16 είναι αξιόμαχα. Άρα η Άγκυρα έχει άμεση ανάγκη από ενίσχυση της αεροπορίας της. Πάντως, παραμένει κλειστή η πόρτα των ΗΠΑ για F-35, διαφορετικά η Τουρκία δεν θα έκανε την επιλογή αυτή».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι επιτηρητής σε κάθε διμερή οικονομική συμφωνία που θέλει να κάνει μια ευρωπαϊκή χώρα. Όλοι όμως κρίνονται». Και πρόσθεσε με έμφαση: «Δεν συμφωνώ με τη βρετανική στάση. Θυμίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κυπριακή Δημοκρατία, μαζί με την Ελλάδα και την Τουρκία. Και δίνει αυτή τη στιγμή Eurofighter στη χώρα, η οποία κατέχει παρανόμως το βόρειο κομμάτι της Κύπρου και απειλεί την Ελλάδα».