Χατζηδάκης για Χίο: Είναι δραματικό να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή -Να μην αδικούμε όμως τους Λιμενικούς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ALPHA και τον Αντώνη Σρόιτερ, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τους μετανάστες στη Χίο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε τα παρακάτω σε σχέση με το επεισόδιο:

«Είναι δραματικό, πρώτα απ’ όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους. Να το σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής. Να σημειώσουμε όμως ακόμα δύο πράγματα: Ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών.

Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως ό,τι κι αν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Θα ΄ρθουν όλα στο φως. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να θέλω φυσικά να προκαταλάβω τα αποτελέσματα, ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά. Αυτό να το σημειώσω».

Κωστής Χατζηδάκης

