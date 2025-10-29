Αλεξάνδρα Σδούκου: Όσοι προσπάθησαν να καπηλευτούν τις εθνικές επετείους για μικροπολιτικά οφέλη, απέτυχαν

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της στον Alpha Radio 98.9 και στο OPEN, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία, ούσα η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, δεν θα μπορούσε ποτέ να υποστηρίζει διαχωρισμούς μεταξύ των πολιτών, αναφερόμενη στις δηλώσεις σχετικά με την Αριστερά και τον πατριωτισμό.

Όπως δήλωσε «η κυβέρνηση είναι για όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις» και πρόσθεσε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αποκατέστησε τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και προφανώς δεν ξεχωρίζει τους πολίτες ανάλογα με την ιδεολογία τους».

Υπογράμμισε ωστόσο πως «έχουμε θεμελιώδεις διαφορές με την Αριστερά, τόσο με τις πολιτικές, όσο και με το πολιτικό κλίμα εχθροπάθειας που προωθεί. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε: την τοξικότητα, την προσπάθεια δημιουργίας αυτού που απλά λέμε φασαρίες την έχει προωθήσει ενεργά, όπως και τη συνεχή λάσπη που έχει ρίξει».

Αναφερόμενη στο ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η κυρία Σδούκου τόνισε ότι «ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση από την κυβέρνηση να σβηστούν ονόματα». Επισήμανε ότι «το μνημείο είναι σύμβολο ενότητας και ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται με σεβασμό».

Για την υπόθεση των Τεμπών σημείωσε ότι «όλοι θέλουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, όχι τη συγκάλυψη».

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ προσέθεσε πως «η κυβέρνηση διευκόλυνε από την πρώτη στιγμή το έργο της Δικαιοσύνης, γιατί αυτό είναι το χρέος της απέναντι στους πολίτες και στα θύματα» ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επέλεξε να εργαλειοποιήσει μια εθνική τραγωδία. Όπως είπε: «για μήνες αναπαράγονταν ψευδείς ειδήσεις και θεωρίες συνωμοσίας που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Τόνισε ότι «το ποιος φταίει και τι ακριβώς συνέβη θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη» και προσέθεσε πως «τα κόμματα οφείλουν να δείξουν σεβασμό τόσο στη θεσμική διαδικασία όσο και στα θύματα».

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις Βρυξέλλες για να διασφαλιστεί ότι δεν κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκοί πόροι και για να επιταχυνθούν οι πληρωμές».

Ανέφερε ότι «η οργή των αγροτών είναι κατανοητή, όμως χρειάζεται αυστηρός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν ξανά φαινόμενα κατάχρησης». Όπως είπε, «οι συλλήψεις και οι δεσμεύσεις ΑΦΜ δείχνουν ότι η κάθαρση έχει ξεκινήσει» και «με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, το σύστημα αλλάζει ριζικά προς όφελος της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Σημείωσε δε ότι «τελείωσαν τα παλιά συστήματα, οι προσωπικές εξυπηρετήσεις, οι “γνωστοί των γνωστών”. Τελείωσαν οι εποχές όπου κάποιοι μπορούσαν να βάζουν χέρι στα ευρωπαϊκά κονδύλια εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων»

Για την Εξεταστική Επιτροπή η κυρία Σδούκου ανέφερε ότι «η διαδικασία προχωρά με πλήρη διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο» . Όπως είπε, «έχουν ήδη προσέλθει δεκάδες μάρτυρες, οι καταθέσεις είναι αποκαλυπτικές και δεν υπάρχει καμία διάθεση συγκάλυψης».

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση επιθυμεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ οριστικά, ώστε να μη διακινδυνεύσει ξανά η αξιοπιστία του κράτους απέναντι στους αγρότες».

Επιπλέον υπογράμμισε πως «υπάρχουν 1.700 παρόμοιες υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη» και σημείωσε ότι «υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνοι που υπέγραψαν την τεχνική λύση, ανοίγοντας την κερκόπορτα σε αυτή την υπόθεση».

Απαντώντας σε ερώτηση για την κυβερνησιμότητα και το πολιτικό κλίμα, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην τεχνητή ένταση που προωθούν κάποιοι και σημείωσε ότι «οι πολίτες επιθυμούν ηρεμία, ενότητα και πρόοδο».

Η κυρία Σδούκου ανέφερε ότι «όσοι προσπάθησαν να καπηλευτούν τις εθνικές επετείους για μικροπολιτικά οφέλη απέτυχαν, γιατί οι Έλληνες τίμησαν την ιστορία τους με σεβασμό και αξιοπρέπεια».

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όλη την εβδομάδα, ακούγαμε διάφορα, δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Όχι επειδή υπήρχε διακριτική αστυνόμευση, αλλά γιατί οι πολίτες ήρθαν να καμαρώσουν την παρέλαση».

Τόνισε ότι «ο κόσμος θέλει λύσεις, ηρεμία, κανονικότητα» και κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει σπάσει πολλά αποστήματα του παρελθόντος και συνεχίζει με έργο, σταθερότητα και ενότητα, όπως ακριβώς ζητά η κοινωνία».

