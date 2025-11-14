Αλεξάνδρα Σδούκου: Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία

«Η πρώτη θέση αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ωστόσο αυτό μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την ευθύνη μας να επιταχύνουμε το κυβερνητικό έργο και να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας», τόνισε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σχολιάζοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης της OPINION POLL για το ACTION 24, σύμφωνα με την οποία η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σταθερά πρώτη με 30,2%.

Αναφερόμενη στα συμπεράσματα της έρευνας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε: «Αν έβαζα έναν τίτλο στη δημοσκόπηση, θα έλεγα ότι οι πολίτες μάς λένε “Λύστε μας προβλήματα και εμείς είμαστε εδώ”».

Τόνισε ότι τα αποτελέσματα -και- αυτής της δημοσκόπησης δίνουν το σαφές μήνυμα «να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο το κυβερνητικό έργο», επισημαίνοντας πως «στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο 19% των αναποφάσιστων, μια κρίσιμη ομάδα που «βρίσκεται σε φάση αναμονής», τονίζοντας πως «πρέπει να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε κάνει λάθη και έχουμε παραλείψεις. Πρέπει να τους ακούσουμε ξανά και να δώσουμε λύσεις».

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει και ποιον εμπιστεύονται οι πολίτες ως πρωθυπουργό, η κ. Σδούκου ε: «Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, το δείχνουν οι αριθμοί: Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Έχουμε ακόμη δρόμο και πολλές μεταρρυθμίσεις να υλοποιήσουμε».

Υπογράμμισε στη συνέχεια πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της: «Έχουμε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θέλουμε στο τέλος της θητείας να μπορούμε να πούμε πως ό,τι είπαμε, το κάναμε» είπε και σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, που υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον σκληρό πυρήνα του DNA της». Τόνισε μάλιστα ότι οι βασικές προτεραιότητες κινούνται γύρω από άξονες που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών «περισσότερες δουλειές, επενδύσεις και ανάπτυξη, ασφάλεια και σταθερότητα για τους πολίτες».

«Στο τέλος της θητείας, ο κόσμος θα δει τη μεγάλη εικόνα: τι είπαμε το 2023 ότι θα κάνουμε και τι τελικά υλοποιήσαμε», πρόσθεσε.

Κριτική στην αντιπολίτευση: Δεν έχουν προτάσεις και ακολουθούν κόμματα του πεζοδρομίου

Ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου δήλωσε: «Πρέπει να καταλάβουν ότι όσο δεν ακολουθούν υπεύθυνη πολιτική και υιοθετούν γραμμές κομμάτων του πεζοδρομίου, προφανώς θα παραμένουν εκεί που είναι». Επισήμανε μάλιστα ότι σε σοβαρές υποθέσεις, όπως η τραγωδία των Τεμπών, «η αντιπολίτευση προτίμησε τις θεωρίες συνωμοσίας αντί για υπεύθυνη στάση».

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι «δεν έχουν παρουσιάσει ποτέ σοβαρό σχέδιο για περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Κληθείσα να σχολιάσει ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά και τα ποσοστά του, η κ. Σδούκου απάντησε: «Η κριτική του κ. Σαμαρά είναι άδικη. Όπως φαίνεται και από τη δημοσκόπηση, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν μετακινείται, παραμένει προσηλωμένος στην ατζέντα της».

Σημείωσε μάλιστα ότι, σύμφωνα με την παρούσα δημοσκόπηση «αν υπάρξει τέτοιο κόμμα, περισσότερο θα αντλήσει από άλλους πολιτικούς χώρους, παρά από τη Νέα Δημοκρατία».

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως αυτό αποδεικνύει ότι «οι πολιτικές της κυβέρνησης στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία και στην ανάπτυξη κινούνται στη σωστή κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ