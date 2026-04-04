Ακρίτα για Τσίπρα: Είναι φάουλ που ζητάει από βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Έλενα Ακρίτα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος είπε πως οι βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα οφείλουν να παραιτηθούν.

Η Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της τόνισε ότι η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο δραστήρια στη Βουλή, με τους δέκα πρώτους βουλευτές στο Vouliwatch να ανήκουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και δεν έμεινε εκεί, αλλά συμπλήρωσε ότι: «Ο ηγέτης που έστησε τον ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του κι έφτασε να τον κάνει κυβέρνηση, τώρα ζητάει να αποδυναμωθεί η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα με αυτόν τον βίαιο τρόπο για να πλαισιωθεί το νέο του εγχείρημα;».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε σχόλιο της στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Πιστεύω στον Τσίπρα ως ιστορικό ηγέτη της παράταξης», δήλωσε, αλλά ανέφερε ότι, κατά τη γνώμη της, η συγκεκριμένη στάση του πρώην πρωθυπουργού είναι «φάουλ».