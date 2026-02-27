Θεσσαλονίκη: Χαράδρα στο Σέιχ Σου ήταν γεμάτη με σκουπίδια έως και… 28 ετών – Επιχείρηση “σκούπα” από τους Cleaningans – Δείτε φωτο

Φυσική χαράδρα στο Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη, ήταν για πολλά χρόνια σκουπιδότοπος. Εθελοντές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Cleaningans βρέθηκαν στο σημείο, πλησίον του Θεάτρου Γης και μέσα σε μόλις μιάμιση ώρα συγκέντρωσαν από την χαράδρα σχεδόν 3.000 λίτρα απορριμμάτων.

Κατά την αυτοψία των εθελοντών στο σημείο, εντοπίστηκε φυσική χαράδρα που για σχεδόν τρεις δεκαετίες λειτουργούσε ως άτυπος αποδέκτης απορριμμάτων. Στο εσωτερικό της αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές «στρώσεις» σκουπιδιών, με χρονολόγηση από το 1998 έως το 2010, αποτυπώνοντας τη διαχρονική εγκατάλειψη και αδιαφορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, σε μόλις 1,5 ώρα, τέσσερις εθελοντές ανέσυραν από το δύσβατο πεδίο 14 σακούλες χωρητικότητας 160-250 λίτρων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 3.000 λίτρα απορριμμάτων. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν: 27 καρέκλες διαφόρων τύπων, 1 πόρτα ψυγείου, 2 στρώματα, 2 ψησταριές, συρματοπλέγματα, τενεκέδες, σωλήνες, αφίσες συναυλιών.

“Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Θάνο, νεαρό κάτοικο της περιοχής, ο οποίος περνώντας τυχαία από το σημείο, ζήτησε ένα ζευγάρι γάντια και συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια. Η αυθόρμητη αυτή πράξη εθελοντισμού ενίσχυσε ουσιαστικά τη δράση, εξοικονομώντας χρόνο και προσθέτοντας δύναμη στην ομάδα”, σημειώνουν οι Cleaningans και τονίζουν:

“Το συγκεκριμένο σημείο, παρότι λειτουργεί ως φυσικό «μπαλκόνι» για επισκέπτες που απολαμβάνουν τη θέα ή παρακολουθούν εκδηλώσεις από ψηλά, είχε για χρόνια μετατραπεί σε κρυφό σημείο συσσώρευσης απορριμμάτων. Ένας τόπος μέσα στο δάσος που κουβαλούσε τη συσσωρευμένη αδιαφορία δεκαετιών. Η παρέμβαση μας ήταν μονόδρομος”.

Το πρόγραμμα «Μικρές Παρεμβάσεις» περιλαμβάνει άμεσες, στοχευμένες δράσεις μικρής κλίμακας σε σημεία που συχνά μένουν εκτός προτεραιότητας. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι όταν υπάρχει βούληση, ακόμη και λίγοι άνθρωποι μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα ενός τόπου κινητοποιώντας παράλληλα τη νέα γενιά να αγαπήσει και να προστατεύσει περισσότερο το περιβάλλον”.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ierax Analytix, η οποία στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες με άμεσο και μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η επόμενη ανοιχτή προς όλους εθελοντική δράση καθαρισμού των Cleaningans είναι αυτή τη Κυριακή 1/3 στις 11:00 το πρωί στην περιοχή των Μετέωρων Πολίχνης με σημείο συνάντησης στον τερματικό σταθμό Νεαπόλεως.

“Το ιδιαίτερο και όμορφο της συγκεκριμένης δράσης είναι πως επειδή το σημείο βρίσκεται στα όρια των Δήμων Παύλου Μελά & Νεάπολης-Συκεών, έπειτα από αίτημα μας θα υποστηριχθεί και από τους δύο φορείς δείχνοντας έμπρακτα πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει διοικητικά ή άλλα όρια”, καταλήγει η ανακοίνωση των Cleaningans.