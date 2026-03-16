Σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα στις πλαγιές του Γράμμου – Εντοπίστηκαν 157 δηλητηριασμένα δολώματα

Ένα σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα με τεράστια ποσότητα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων εντόπισε η Ειδική Μονάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) Βόρειας Πίνδου του ΟΦΥΠΕΚΑ στις πλαγιές του Γράμμου.

Μετά από ενημέρωση στις αρχές Μαρτίου για ανεύρεση νεκρών σκύλων πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Αετομηλίτσας Ιωαννίνων, η ΕΜΑΔΔ της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ανταποκρίθηκε άμεσα. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός δηλητηριασμένων δολωμάτων σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος της επαρχιακής οδού Κόνιτσας – Αετομηλίτσας, σε δασική έκταση της ευρύτερης περιοχής εντός δικτύου Natura 2000.

Στις εντατικές έρευνες που ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες, το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ συνέλεξε συνολικά περισσότερα από 150 δολώματα, αποτελούμενα από κομμάτια κρέατος καλυμμένα με λευκή σκόνη, με έντονη οσμή φυτοφαρμάκου, καθώς και σακούλες με ποσότητα λευκής σκόνης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν τέσσερις νεκροί σκύλοι, ένας νεκρός σπίνος και μεγάλος αριθμός νεκρών εντόμων που είχαν προσελκυστεί από τα δολώματα. Το συνολικό βάρος των ανευρεθέντων δολωμάτων ανήλθε στα 12 κιλά, γεγονός που υποδηλώνει τη μεγάλη έκταση και την επικινδυνότητα του περιστατικού.

Στην περιοχή έχει καταγραφεί μόνιμη παρουσία απειλούμενων ειδών, όπως ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο οποίος κατατάσσεται ως Κινδυνεύον (EN) στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο χρόνια, σε γειτονική περιοχή, είχε εντοπιστεί νεκρός Χρυσαετός από δηλητηρίαση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τοξικολογικές αναλύσεις.

Το πρόσφατο περιστατικό είναι το σοβαρότερο που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη Βόρεια Πίνδο, ωστόσο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Την εποχή αυτή κάθε χρόνο το φαινόμενο της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων βρίσκεται σε έξαρση. Τις τελευταίες ημέρες η ΕΜΑΔΔ της Βόρειας Πίνδου έχει ανταποκριθεί σε δύο ακόμη περιστατικά με νεκρά ζώα και ενδείξεις δηλητηρίασης σε άλλες περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

Παράνομη και επιβλαβής πρακτική

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, παρά το ότι απαγορεύεται από το 1993, εξακολουθεί να αποτελεί διαδεδομένη και ιδιαίτερα επιβλαβή πρακτική τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Προκαλεί τον θάνατο δεκάδων ζώων κάθε χρόνο, απειλώντας άγρια πανίδα, οικόσιτα ζώα και πληθυσμούς προστατευόμενων ειδών, αλλά και τη δημόσια υγεία.

Τα δηλητηριασμένα δολώματα μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενείς δηλητηριάσεις, καθώς ένα ζώο που καταναλώνει το δόλωμα μετατρέπεται το ίδιο σε πηγή κινδύνου για άλλα ζώα, δημιουργώντας αλυσιδωτές απώλειες στην τοπική πανίδα.