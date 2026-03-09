Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία, κοντά στη Λεπτοκαρυά το επίκεντρο

Δεν έχει σταματήσει να «κουνιέται» η γη στη Θεσπρωτία, μετά τα 5,3 Ρίχτερ της 8ης Μαρτίου.

Νέος σεισμός, αυτή τη φορά της τάξης των 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγινε αισθητός το βράδυ της Δευτέρας (09/03).

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,1 R έχει επίκεντρο την περιοχή που απέχει 12 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς στη Θεσπρωτία.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 12,3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός καταγράφηκε από τους παλμογράφους στις 8:31 μ.μ. της Δευτέρας.