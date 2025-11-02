MENOY

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τρυφερό μήνυμα του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού: “Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Χρόνια πολλά στη σύζυγό του Τζένη Μπαλατασινού που σήμερα Κυριακή (02/11) έχει τα γενέθλιά της, ευχήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο Βασίλης Κικίλιας έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στη γυναίκα της ζωή του, Τζένη Μπαλατσινού, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά», έγραψε στη λεζάντα ο υπουργός Ναυτιλίας συνοδεύοντας το post με μια φωτογραφία του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2019 και τον Δεκέμβριο του 2020, υποδέχτηκαν τον γιο τους.

Βασίλης Κικίλιας Τζένη Μπαλατσινού

