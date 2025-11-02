Το τρυφερό μήνυμα του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού: “Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Χρόνια πολλά στη σύζυγό του Τζένη Μπαλατασινού που σήμερα Κυριακή (02/11) έχει τα γενέθλιά της, ευχήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας.
Ο Βασίλης Κικίλιας έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στη γυναίκα της ζωή του, Τζένη Μπαλατσινού, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά», έγραψε στη λεζάντα ο υπουργός Ναυτιλίας συνοδεύοντας το post με μια φωτογραφία του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2019 και τον Δεκέμβριο του 2020, υποδέχτηκαν τον γιο τους.
