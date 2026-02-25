Ηλικιωμένο ζευγάρι στον Έβρο έκανε το τραπέζι στον Κ. Μητσοτάκη: Με ντολμαδάκια, γαρίδες, χόρτα και παντζάρια – Δείτε εικόνες

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στον Έβρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Δέλτα του ποταμού.

Μάλιστα, το ζευγάρι στον Έβρο κάλεσε τον πρωθυπουργό να περάσει στο σπίτι τους και να του κάνουν το τραπέζι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αρνήθηκε την πρόσκληση και, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, κάθισε στο τραπέζι και συζήτησε με το ζευγάρι.

Στο τραπέζι, το οποίο είχε νηστίσιμα εδέσματα, η σπιτονοικοκυρά είχε σερβίρει ντολμαδάκια, χόρτα και παντζάρια. Ενώ στην ξυλόσομπα με φούρνο που ακόμα έκαιγε υπήρχαν γαρίδες, καθώς και ένα ταψί, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύπτεται από τις φωτογραφίες.

Δείτε τις εικόνες του Intime: