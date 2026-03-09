Το ΑΠΘ υλοποιεί πρώτο την ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα – Τι προσφέρει

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που θέτει σε παραγωγική λειτουργία την Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα (European Student Card – ESC), ενισχύοντας έμπρακτα τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Ήδη περισσότεροι από 4.500 φοιτήτριες και φοιτητές του Αριστοτελείου έχουν εκδώσει με επιτυχία την Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία, πλήρως εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν την κινητικότητα, τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την πρόσβαση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες στο εξωτερικό.

Η παραγωγική λειτουργία της Ψηφιακής Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας βασίστηκε στη δυναμική που έχει αναπτύξει το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας ανοιχτού κώδικα UniverSIS, το οποίο υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έλαβε πρόσφατα το 1ο Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα».

Με αφορμή τη νέα επιτυχία του Ιδρύματος, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Η παραγωγική λειτουργία της Ψηφιακής Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ιδρύματός μας. Ως το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που υλοποιεί την European Student Card Initiative, επιβεβαιώνουμε στην πράξη τη στρατηγική επιλογή μας για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό, διασυνδεδεμένο και πλήρως ενταγμένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Το Αριστοτέλειο θα συνεχίσει να επενδύει σε λύσεις που ενισχύουν την ποιότητα των σπουδών και την ευρωπαϊκή προοπτική των φοιτητών και φοιτητριών του».

Φοιτητής στην Ελλάδα, ταυτότητα σε όλη την Ευρώπη

Η νέα ψηφιακή κάρτα προσφέρει στους εξερχόμενους φοιτητές/τριες Erasmus+, καθώς και σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες σε προγράμματα κινητικότητας, μια κοινή μέθοδο ταυτοποίησης που πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητά τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τι προσφέρει στη φοιτητική κοινότητα

Η ψηφιακή φοιτητική κάρτα λειτουργεί ως ενιαίο μέσο ταυτοποίησης για όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε προγράμματα κινητικότητας, επιτρέποντας:

ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ

πρόσβαση σε πανεπιστημιακές υπηρεσίες, όπως βιβλιοθήκες, σίτιση, εγκαταστάσεις κ.ά.

απλούστερες διαδικασίες Erasmus με λιγότερη γραφειοκρατία

αξιοποίηση φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Ψηφιακή, άμεση και ασφαλής

Η κάρτα είναι άμεσα διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, χωρίς μεσολάβηση Γραμματείας, διαθέτει μηχανισμό επαλήθευσης μέσω QR code και εκδίδεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος, με πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές του GDPR.

Η πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανοίγει τον δρόμο για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας και από τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για μελλοντική διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές υποδομές ψηφιακής ταυτότητας και το EU Digital Identity Wallet.

Η υλοποίηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας European Student Card Initiative (ESCI) και του ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) που κατέχει το Αριστοτέλειο, ενώ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας είναι διαθέσιμες εδώ: https://it.auth.gr/manuals/esc-card/