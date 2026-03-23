Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την 25η Μαρτίου με παιδιά παιδικών σταθμών στο Λιμάνι

Επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 18:00, στην Αποθήκη Δ στο Λιμάνι.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Ψηλά τη σημαία, ψηλά την καρδιά», πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, δίνοντας έναν ξεχωριστό και συμβολικό τόνο στην εθνική γιορτή.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας & Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων Γεώργιος Αρβανίτης, καθώς και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας.