Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Πανεπιστήμιο από τα επεισόδια

Με ανακοίνωσή τους τις πρώτες πρωινές ώρες οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωστοποιήσαν πως από τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του campus δεν υπήρξε “καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας”.

“Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus”, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ.

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

“Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας.

Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus”.

“Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά με το υπ. Παιδείας”

Σε χθεσινή τους ανακοίνωση οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ τόνιζαν -μετά τη συνάντηση και με την υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη- πως “βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά με το υπ. Παιδείας”. “Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους”, σημείωναν ακόμα στην ανακοίνωσή τους.

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Στο μεταξύ, τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων

Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια



