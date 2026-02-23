Νέες συμπράξεις των πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας με τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας – Οι βασικοί άξονες των νέων συνεργασιών

Νέες συμπράξεις ελληνικών ΑΕΙ με πανεπιστήμια της Βουλγαρίας βρίσκονται στα «σκαριά» σε συνέχεια των επαφών που έγιναν στις 16 Φεβρουαρίου στη Σόφια, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους προγραμματίζεται το νέο πλαίσιο συνεργασιών αφορούν στην εμβάθυνση των ακαδημαϊκών συμφωνιών με την υποστήριξη κοινών διδακτορικών και προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, τη διεύρυνση των ερευνητικών συμπράξεων με έμφαση σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πολιτισμός, τη διασύνδεση πανεπιστημίων – επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη δομών από κοινού υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών και ενίσχυσης του διασυνοριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, καθώς και την ενίσχυση των ελληνικών σπουδών.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια, αν και διατηρούν διμερείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Βουλγαρίας -κυρίως στους τομείς της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων- διερεύνησαν την προοπτική νέων συνεργιών.

Η αμοιβαία δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία και προώθηση κοινών δράσεων επιβεβαιώθηκε με Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Ελλάδας και Βουλγαρίας (από την πλευρά της Ελλάδας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από την πλευρά της Βουλγαρίας τα πανεπιστήμια University of Veliko Tarnovo, Medical University-Sofia, Technical University of Sofia, Trakia University of Stara Zagora, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, University of Forestry – Sofia, Medical University of Plovdiv, University of National and World Economy/UNWE/-Sofia)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Στο επίκεντρο αγροδιατροφή και διαχείριση υδάτων και δασών

Σε θέματα ενίσχυσης της κινητικότητας φοιτητών, εκπόνησης κοινών διδακτορικών και ερευνητικών δράσεων επικεντρώθηκαν οι επαφές που είχαν για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ο πρύτανης καθ. Φώτης Μάρης και ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Γιώργος Μπρούφας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του ΔΠΘ είχε συναντήσεις με εκπροσώπους των Πανεπιστήμιων Technical University of Sofia, Trakia University, Sofia University “St. Kliment Ohridski” και University of Forestry – Sofia.

Σύμφωνα με τον κ. Μάρη το ΔΠΘ «αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των συνεργασιών και επιταχυντή της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής», όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής του εγγύτητας αλλά «κυρίως λόγω της εδραιωμένης συνεργασίας που έχει αναπτύξει στην περιοχή τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερα αξιόλογα ιδρύματα της γείτονος Βουλγαρίας».

«Βρήκαμε ένα καλό πεδίο συνεργασίας με τέσσερα πανεπιστήμια, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, της περιβαλλοντικής διαχείρισης δασών, αλλά και στα αγροτικά θέματα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και συγκεκριμένα τη λαογραφία. Τις επόμενες μέρες καθηγητές μας στο εκάστοτε αντικείμενο θα έχουν τηλεδιασκέψεις με τους συναδέλφους τους στα βουλγαρικά ιδρύματα, έτσι ώστε να ωριμάσει η συνεργασία και να καταλήξει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μάρης, διευκρινίζοντας ότι «εμείς προτείνουμε επιπλέον για όλες τις συνεργασίες την εκπόνηση διδακτορικών με κοινές επιτροπές, μία δράση που θα είναι οριζόντια».

«Ήταν μία παραγωγική συνάντηση και το στοιχείο που μας βοήθησε να κινηθούμε ήταν ότι διαπιστώσαμε πως στις προτεραιότητες που θέσαμε βρήκαμε αντίστοιχες από την βουλγαρική πλευρά -θέματα αγροδιατροφής, διαχείρισης υδάτων, περιβάλλοντος- οπότε μιλάμε για στρατηγικές επιλογές και κοινά θέματα που απασχολούν εμάς και τους γείτονές μας», σημείωσε.

ΔΙΠΑΕ: Ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών στη Βουλγαρία

Στους τομείς της τεχνολογίας και των οικονομικών επιστημών επικεντρώθηκε η αναζήτηση συνεργασιών στις επαφές που είχε εκπροσωπώντας το ΔΙΠΑΕ ο αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθ. Κωνσταντίνος Διαμαντάρας.

«Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ενδιαφέρεται για συνεργασίες κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, της γεωπληροφορικής, της γεωπονίας και των οικονομικών, αλλά και σε θέματα όπως η γλωσσομάθεια. Υπήρξε όσμωση και με κάποιες εταιρίες και επιχειρηματίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να στείλουμε φοιτητές μας για πρακτική άσκηση και πρέπει να διερευνήσουμε το πλαίσιο για αυτό. Υπάρχουν 3.500 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, αλλά και πολλές βουλγαρικές που μπορεί να ενδιαφέρονται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Διαμαντάρας.

Σημείωσε δε ότι το πλαίσιο των νέων συνεργασιών θα σχηματοποιηθεί στη συνάντηση στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα σε συνέχεια της ελληνικής αποστολής στη Σόφια. Πάντως, όπως παραδέχθηκε, «υπάρχει αρκετά έντονο ενδιαφέρον, δεδομένου και ότι είναι εύκολη η μετακίνηση, η Θεσσαλονίκη είναι κοντά στη Σόφια».

ΠΑΜΑΚ: Ενδιαφέρον για το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας

Ενδιαφέρον για το ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έδειξαν οι εκπρόσωποι των βουλγαρικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του ΠΑΜΑΚ, Κατερίνα Σαρρή.

«Έχουμε ήδη συνεργασία με πανεπιστήμια στη Βουλγαρία και υπήρξε ενδιαφέρον για συνεργασία σε ό,τι αφορά μαθητές, που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο αγγλόφωνο προπτυχιακό μας πρόγραμμα, αλλά και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα τέσσερα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον να δούμε από κοινού την εκπόνηση διδακτορικών. Έγινε μία πρώτη κουβέντα που θα συνεχιστεί στην δική τους επίσκεψη εδώ», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Σαρρή.

Η ίδια, όπως πρόσθεσε, πρότεινε στους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας την υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και σε επίπεδο προθερμοκοιτίδας όπως αυτή που λειτουργεί στο ΠΑΜΑΚ. «Επενδυτές από τη Βουλγαρία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν start-ups στην Ελλάδα και ειδικά εκείνες από τον χώρο του πανεπιστημίου», διευκρίνισε, παρατηρώντας ότι υπήρξε θετική ανατροφοδότηση από θεσμικούς επιχειρηματικούς φορείς.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Στο επίκεντρο οι ανθρωπιστικές επιστήμες

Στις ανθρωπιστικές επιστήμες διερεύνησε πιθανές συνεργασίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συζητώντας για ανταλλαγές προσωπικού και φοιτητών, κοινά ερευνητικά προγράμματα, πιθανά κοινά μεταπτυχιακά και πρακτική άσκηση φοιτητών.

«Βρήκαμε κοινούς άξονες για συμπράξεις κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε πεδία που αφορούν την πολυτεχνική σχολή. Εστιάσαμε στις ανταλλαγές προσωπικού και φοιτητών, σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, ίσως και σε κοινά μεταπτυχιακά. Έγιναν οι ζυμώσεις, ενώ οι διμερείς συνεργασίες που υπήρχαν ήδη ενδυναμώθηκαν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας καθ. Ελένη Γρίβα.

Διευκρίνισε δε ότι ιδιαίτερα θετικές είναι οι προϋποθέσεις μιας συνεργασίας με το πανεπιστήμιο Veliko Tarnovo και συγκεκριμένα μεταξύ των τμημάτων Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Καλών Τεχνών των δύο ιδρυμάτων.

Στην ελληνική αποστολή στη Σόφια, επικεφαλής της οποίας ήταν ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας συμμετείχαν περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ. Στόχος της βαλκανικής περιοδείας του ΥΜΑΘ είναι η σύσφιξη διμερών επιχειρηματικών σχέσεων με γειτονικές χώρες και η περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω και γεωγραφικής εγγύτητας.