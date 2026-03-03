Με περισσότερες από 70 εκδηλώσεις το Aristotle Innovation Forum μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε κόμβο ακαδημαϊκής αριστείας και καινοτομίας

Το Aristotle Innovation Forum (AIF) παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας θεσμικής πρωτοβουλίας με στρατηγικό και διεθνή προσανατολισμό.

Το AIF φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ετήσιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας γέφυρες ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Κορυφαίοι επιστήμονες, ερευνητές, επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 23 Μαΐου 2026, για να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης.

Στη Συνέντευξη Τύπου, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι το AIF «αποτελεί μία εθνική αναγκαιότητα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σχεδιάζεται ως ετήσιο σημείο αναφοράς και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κάλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, κόμβος σύγκλισης επιστήμης και παραγωγής και πλατφόρμα ενίσχυσης των νέων ανθρώπων και των ιδεών τους». Όπως τόνισε, «δεν επιδιώκουμε απλώς μια επιτυχημένη διοργάνωση, αλλά έναν θεσμό που θα λειτουργεί κάθε χρόνο ως πυξίδα εξελίξεων».

Ο Πρύτανης επεσήμανε ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά διαπερνά την υγεία, την παιδεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη δημοκρατία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Η γνώση χωρίς εφαρμογή δεν αρκεί και η εφαρμογή χωρίς γνώση είναι ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου όχι ως παρατηρητή, αλλά ως ενεργού διαμορφωτή του δημόσιου διαλόγου σε μια περίοδο βαθιών τεχνολογικών και γεωοικονομικών μετασχηματισμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μετάβαση από το φαινόμενο του brain drain στην οργανωμένη κυκλοφορία ταλέντου (brain circulation), με το Πανεπιστήμιο να επιδιώκει να λειτουργήσει ως κόμβος επιστροφής αξίας και δικτύωσης της ελληνικής διασποράς με το διεθνές επιστημονικό δυναμικό.

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν οι Αντιπρυτάνεις: Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Επίσης, συμμετείχε ο Σύμβουλος Πρύτανη Γιάννης Σταύρου.

Η αυλαία θα ανοίξει την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, με την Τελετή Έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εβδομάδας με περισσότερες από 70 κύριες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Κεντρικός πυρήνας των δράσεων θα είναι το Περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου θα φιλοξενηθούν τα βασικά πάνελ και οι κεντρικές ομιλίες. Ορισμένες από τις θεματικές ενότητες του AIF είναι: «European Universities and Institutional Transformation», «Quality Teaching and Student-Centred Higher Education», «Sustainability and Green Transition in European Universities» και «Political Philosophy and Artificial Intelligence: Who Owns the Future?». Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να αναδειχθεί ο μετασχηματισμός των πανεπιστημίων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο της AI στην υγεία και την ιατρική, με εκδηλώσεις όπως το «Medical Innovation Forum», το «Artificial and Emotional Intelligence in Patient Care» και παρουσιάσεις ερευνητικών κέντρων διεθνούς εμβέλειας. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήσεις για τη βιοηθική, τη δωρεά οργάνων και τη μακροζωία αναδεικνύουν τη σχέση της τεχνολογίας και των ανθρωπιστικών αξιών.

Η φιλοσοφική και θεολογική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης εξετάζεται σε συνεδρίες όπως το «Thinking Machines, Praying Humans: AI Through the Lens of Orthodox Theology» και το «From Aristotle to Late Modernity – Dilemmas, Ethical Alignment, and Regulatory Frameworks for AI», αναδεικνύοντας τη σύνδεση της κλασικής σκέψης με σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, παρεμβάσεις, όπως η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Μιχάλη Πικραμένου, καθώς και η κεντρική ομιλία της πρώην αστροναύτη της NASA Julie Payette. Παράλληλα, ο Δρ. Adam Fenech θα αναπτύξει το ζήτημα της οπτικοποίησης των «αόρατων» απειλών της κλιματικής αλλαγής.

Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί η θεματική για το brain drain και το brain circulation, με πάνελ για την ελληνική διασπορά και τη δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων διεθνώς, αλλά και ειδική εκδήλωση, με τίτλο «Women of the Diaspora in the Age of AI». Η φοιτητική κινητικότητα, τα micro-credentials και τα νέα ευέλικτα μαθησιακά μονοπάτια βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του AIF, αναδεικνύοντας το νέο ευρωπαϊκό τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/