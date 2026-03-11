Η ΟΛΜΕ για το θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη – Απολύτως αναγκαία η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών

Στο θέμα του θανάτου της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται η ΟΛΜΕ, με αφορμή το θέμα που έχει ανοίξει με τις καταγγελίες για μπούλινγκ σε βάρος της που είχε κάνει η εκπαιδευτικός, αλλά και την Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση αυτή, που πρόκειται να διερευνήσει τις συνθήκες εργασίας μέσα στην τάξη, με τους συγγενείς της εκπαιδευτικού αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε μεγάλη πίεση.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αναφέρει πως: «εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκπαιδευτικού που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στη δημόσια συζήτηση κυριαρχεί η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού από την Κοινωνία και την Πολιτεία, οι πιέσεις δηλαδή που συσσωρεύονται καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον και η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών από την πολιτεία.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στα σχολεία επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο το εκπαιδευτικό έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Μεγάλα τμήματα 27 και 28 μαθητών, η απουσία επαρκών υποστηρικτικών δομών, όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 4 και 5 σχολεία, καθώς και η διαρκής μεταφορά νέων ευθυνών στους εκπαιδευτικούς συνθέτουν μια πραγματικότητα που δυσκολεύει ουσιαστικά τη λειτουργία του σχολείου.

Παράλληλα, μέσα στη σχολική ζωή αντανακλώνται τα προβλήματα που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους: οικονομικές δυσκολίες, έντονο άγχος για τις εξετάσεις, εξάρτηση από τα φροντιστήρια και ένα ολοένα πιο πιεστικό εξεταστικό σύστημα».

Συνεχίζοντας η ΟΛΜΕ επισημαίνει πως: «Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο, παρά την αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας τους, την οικονομική απαξίωση του κλάδου και ένα κλίμα πειθαρχικών ποινών και διώξεων που επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία.

Η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να παραμένει στα λόγια. Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, καθώς και η δημιουργία δομών που θα στηρίζουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.

Η μετατόπιση της συζήτησης σε επιμέρους ευθύνες μαθητών, γονέων ή εκπαιδευτικών λειτουργεί με όρους νομοτεχνικούς και διοικητικούς. Κυρίαρχο όμως ζήτημα είναι η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και των ανθρώπων που το υπηρετούν, αποστολή που οι πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από όσους κυβερνούν και διοικούν απέχουν πολύ από το να την υπηρετούν.

Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη είναι απολύτως αναγκαία.. Ωστόσο, εξίσου αναγκαίο είναι να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Ένα δημόσιο σχολείο που θέλει να μορφώνει ουσιαστικά τα παιδιά οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που το κρατούν όρθιο καθημερινά.”

Η προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιστροφή σε ένα σχολείο με κέντρο τον άνθρωπο».