ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΘ: Μέχρι τις 15/3 οι αιτήσεις για τον 2ο φοιτητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στις 20-22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ο 2ος φοιτητικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας, που διοργανώνει το WALK AUTh Innovation Accelerator, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο ισόγειο του ΚΕΔΕΑ (κόκκινο κτήριο ΑΠΘ).

Ο διαγωνισμός-για τον οποίο οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ώς τις 15 Μαρτίου– απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, που επιθυμούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις. Κατά τη διάρκεια τριών ημερών, οι συμμετέχοντες θα εξελίξουν την αρχική τους ιδέα σε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο και ακολούθως θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας σε κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επιχειρηματίες, επενδυτές και ακαδημαϊκούς.

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα κερδίσουν πρόσβαση σε προγράμματα επιτάχυνσης, μέντορινγκ από επαγγελματίες του οικοσυστήματος καινοτομίας και βραβεία για να κάνουν το επόμενο βήμα. Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών ιδεών που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, η ανάπτυξη επιχειρηματικού τρόπου σκέψης μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, η υποστήριξη των ομάδων από μέντορες με εμπειρία στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και η εξοικείωσή τους με τη διαδικασία διαγωνιστικής παρουσίασης.

«Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία πρακτικής εκπαίδευσης στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, ουσιαστικής δικτύωσης και πιθανής χρηματοδότησης. Η ιδέα σας μπορεί να αλλάξει τον κόσμο» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών. Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν email στο walk@auth.gr, να τηλεφωνούν στο 2310 994185 ή να περιηγούνται στον ιστοτόπο walk.auth.gr.

