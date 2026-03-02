MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερταμείο: 5 εταιρείες κατεβαίνουν στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του κτήματος Τατοΐου

Φωτογραφία: Υπερταμείο
|
THESTIVAL TEAM

Πέντε επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπερταμείου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει ότι πέντε (5) επενδυτικά σχήματαεκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματοςεπανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

  1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  2. ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  3. DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
  4. ELIA CORPORATION Α.Ε.
  5. REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS LTD.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ανέλαβε την ωρίμαση και τη διενέργεια  της διαγωνιστικής διαδικασίας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα, η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.

H διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα ανέρχεται τουλάχιστον σε εξήντα πέντε (65) έτη. Η ακριβής διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα  εξειδικευθούν κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού.

Τατόι

