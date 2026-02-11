ΟΛΘ Α.Ε.: Νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής ο Νάρκισσος Γεωργιάδης

Τον ορισμό του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή ανακοίνωσε η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 16η Φεβρουαρίου 2026.

Ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχοντας διατελέσει στέλεχος πολυεθνικών και εισηγμένων εταιρειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, έχει συμμετάσχει ενεργά σε έργα στρατηγικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, κυρίως στους τομείς των υποδομών και της βιομηχανίας.

Η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. εκφράζει την πεποίθηση ότι η τεχνογνωσία και η διεθνής εμπειρία του νέου Γενικού Οικονομικού Διευθυντή θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική λειτουργία της εταιρείας και θα συμβάλουν στη στρατηγική αναπτυξιακή της πορεία, σε μια περίοδο που το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.