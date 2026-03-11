Μέτρα κατά της ακρίβειας: Αυτά είναι τα 61 προϊόντα όπου μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Σε συνέχεια των σημερινών (11/03) ανακοινώσεων του οικονομικού επιτελείου με σκοπό την αντιμετώπιση των παρενεργειών της κρίσης, όπου ανακοινώθηκε -μεταξύ άλλων- το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ, δόθηκε έμφαση στην εντατικοποίηση των ελέγχων.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασαν το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με στόχο να μπει φρένο στην κερδοσκοπία σε καύσιμα και βασικά προϊόντα.

Ανακοινώθηκε έκτακτο πλαφόν στα σούπερ μάρκετ και στα βασικά είδη που θέτει σε ισχύ η κυβέρνηση έως τις 30 Ιουνίου 2026, με στόχο να αποτραπεί νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια μέσα σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας.

Το μέτρο του πλαφόν για τα σούπερ μάρκετ θα περάσει μέσα από πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε άμεση εφαρμογή και συνδέεται ευθέως με την προσπάθεια να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών, που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου: