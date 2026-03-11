Μέτρα κατά της ακρίβειας: Αυτά είναι τα 61 προϊόντα όπου μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
Σε συνέχεια των σημερινών (11/03) ανακοινώσεων του οικονομικού επιτελείου με σκοπό την αντιμετώπιση των παρενεργειών της κρίσης, όπου ανακοινώθηκε -μεταξύ άλλων- το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ, δόθηκε έμφαση στην εντατικοποίηση των ελέγχων.
Στη συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασαν το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με στόχο να μπει φρένο στην κερδοσκοπία σε καύσιμα και βασικά προϊόντα.
Ανακοινώθηκε έκτακτο πλαφόν στα σούπερ μάρκετ και στα βασικά είδη που θέτει σε ισχύ η κυβέρνηση έως τις 30 Ιουνίου 2026, με στόχο να αποτραπεί νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια μέσα σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας.
Το μέτρο του πλαφόν για τα σούπερ μάρκετ θα περάσει μέσα από πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε άμεση εφαρμογή και συνδέεται ευθέως με την προσπάθεια να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών.
Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών, που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου:
- Ρύζι
- Ψωμί για τοστ
- Ψωμί φρατζόλα
- Φρυγανιές
- Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- Όσπρια (φακές)
- Όσπρια (φασόλια)
- Όσπρια (ρεβύθια)
- Πάριζα
- Γαλοπούλα (αλλαντικά)
- Κατεψυγμένα ψάρια
- Φρέσκα ψάρια
- Νωπό χοιρινό
- Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
- Νωπό μοσχάρι
- Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
- Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
- Γάλα φρέσκο πλήρες
- Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα εβαπορέ
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
- Τυρί φέτα
- Λευκό τυρί
- Τυρί γκούντα
- Τυρί με χαμηλά λιπαρά
- Χυμός τομάτας διατηρημένος
- Αυγά
- Μαργαρίνες
- Βούτυρο αγελάδος
- Ελαιόλαδο
- Ηλιέλαιο
- Κατεψυγμένα λαχανικά
- Λευκή ζάχαρη
- Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
- Δημητριακά
- Κρέμα βρεφικής ηλικίας
- Γάλα βρεφικής ηλικίας
- Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
- Σοκολάτες και σοκολατοειδή
- Μπισκότα
- Χυμός πορτοκάλι
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
- Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
- Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
- Χαρτί κουζίνας
- Χαρτί υγείας
- Οδοντόκρεμες
- Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
- Σαμπουάν
- Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
- Αφρόλουτρα
- Πάνες ακράτειας
- Πάνες για μωρά
- Μωρομάντηλα
- Σαμπουάν για μωρά
- Τροφές για σκύλους
- Τροφές για γάτες