Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα: Μέτρα άμεσης εφαρμογής για ακρίβεια και αισχροκέρδεια – Τα πρόστιμα θα φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Μεταξύ των μέτρων είναι και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market, με ορίζοντα τριμήνου.

Οι ανακοινώσεις των μέτρων

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης τα μέτρα, με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων. “Η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας”, είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας», ανέφερε.

Επίσης, ως τρίτη παρατήρηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πατάξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν στα καύσιμα

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Ειδικότερα:

-το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο

-τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

Θεοδωρικάκος: Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ.

“Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων”, σημείωσε.