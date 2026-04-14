Επιστολή του ΕΣΘ σε τρία υπουργεία: Να παταχθεί η αισχροκέρδεια και να ανασταλούν τα αναγκαστικά μέτρα κατά των δανειοληπτών

Με σημερινή επιστολή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μετέφερε το υπερκομματικό αίτημα για πάταξη της αισχροκέρδειας και αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων κατά των δανειοληπτών.

Στη σχετική επιστολή επισημαίνεται ότι, “η ελληνική κοινωνία βιώνει μία από τις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στα βασικά αγαθά να εξαντλούν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να οδηγούν την αγορά σε ασφυξία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται σοβαρά, ενώ η αβεβαιότητα εντείνει την απαισιοδοξία και περιορίζει την κατανάλωση. Παρά τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί, όπως αυξήσεις μισθών και επιδοματικές ενισχύσεις, διαπιστώνεται ότι δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα της ακρίβειας, με αποτέλεσμα οι ενισχύσεις να απορροφώνται από τις συνεχείς αυξήσεις τιμών”.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά άμεσα την εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αισχροκέρδειας, καθώς και την λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των δανειοληπτών. Κρίνεται αναγκαία η προσωρινή αναστολή αναγκαστικών μέτρων, όπως πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και διαταγές πληρωμής, προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικά αδιέξοδα.

“Πριν είναι αργά η Πολιτεία καλείται να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά και την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία, προχωρώντας σε παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν ουσιαστικά τους πολίτες και θα στηρίξουν πραγματικά την οικονομία”, τονίζει ακόμα ο ΕΣΘ.