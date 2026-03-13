MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέσμη προτάσεων του ΕΒΕΘ για την αγορά εργασίας – Ελλείψεις προσωπικού και κίνητρα απασχόλησης

|
THESTIVAL TEAM

Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας, η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Ιωάννη Μασούτη, με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ κατέθεσε ολοκληρωμένη ατζέντα προτάσεων, η οποία επικεντρώθηκε στους ακόλουθους άξονες:

1. Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες

Ο κ. Μασούτης ανέδειξε τη σοβαρή δυσκολία εύρεσης προσωπικού σε πληθώρα ειδικοτήτων, φαινόμενο που επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία και την αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρήσεων. Ως άμεσο μέτρο ανακούφισης, το ΕΒΕΘ προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών για την προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες (π.χ. Βιετνάμ, Ινδία κ.ά.), μέσω της δημιουργίας ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν με ταχύτητα και διαφάνεια τις πραγματικές τους ανάγκες.

2. Μετατροπή της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ανασχεδιασμού των πολιτικών απασχόλησης. Το ΕΒΕΘ προκρίνει πολιτικές όπου μέρος της επιδότησης ανεργίας θα μετατρέπεται σε επιδότηση απασχόλησης. Μια τέτοια παρέμβαση θα λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις, συνδέοντας τα επιδόματα άμεσα με την ενεργή ένταξη στην αγορά εργασίας.

3. Συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων στα προγράμματα επιδότησης και κατάρτισης

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ υπογράμμισε την ανάγκη να μην αποκλείονται οι μεγάλες επιχειρήσεις από τα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης, προτείνοντας την αναλογική κατανομή των πόρων με βάση το μέγεθος και τον αριθμό των εργαζομένων κάθε οντότητας. Επιπλέον, ζητήθηκε η ενίσχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης και η έμπρακτη στήριξη των πρωτοβουλιών (in-house training) που υλοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

4. Θεσμικά κίνητρα για Εξαγορές, Συγχωνεύσεις & Οργανωτική Προσαρμογή

Συζητήθηκε, επίσης, η αναγκαιότητα ενίσχυσης της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης μέσω κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Συγκεκριμένα, το ΕΒΕΘ προτείνει:

  • Επιδοτήσεις για την επανεκπαίδευση και την επανατοποθέτηση εργαζομένων κατά τη διαδικασία της εταιρικής ενσωμάτωσης.
  • Την πρόβλεψη εύλογης μεταβατικής περιόδου (π.χ. 6 μηνών) μετά από μεγάλες εξαγορές, ώστε να υπάρξει κατανόηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε ζητήματα οργανωτικής προσαρμογής, όπως η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και οι μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ καταστημάτων/εγκαταστάσεων.

5. Συνταξιοδότηση στελεχών και ανανέωση δυναμικού

Τέλος, επισημάνθηκε το ζήτημα της συνταξιοδότησης των ανώτερων στελεχών. Όπως τονίστηκε, η αύξηση των ορίων ηλικίας δυσχεραίνει την ομαλή ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού στις επιχειρήσεις, καθιστώντας αναγκαία την εξέταση πιθανών λύσεων για μια πιο ευέλικτη μετάβαση προς τη συνταξιοδότηση.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Άννα Ευθυμίου, αφουγκράστηκε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της επιχειρηματικότητας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ενώ συμφωνήθηκε η διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για τη συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων.

ΕΒΕΘ

