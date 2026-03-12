ΑΑΔΕ: Όλο το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους έως το τέλος Ιουνίου

Πληρωμές ενισχύσεων έως το τέλος Ιουνίου 2026 για τους αγρότες προγραμματίζει η ΑΑΔΕ, ανοίγοντας το ημερολόγιο των καταβολών για το β’ τρίμηνο του έτους.

Ο σχεδιασμός καλύπτει τόσο αιτήσεις του 2025 όσο και εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη, με σταδιακές πληρωμές από τον Απρίλιο έως και το τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα δουν το πρώτο κύμα πληρωμών έως τις 09.04.2026.

Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνονται εκκρεμότητες από αιτήσεις των ετών 2016 και 2017 για τη βασική ενίσχυση, αλλά και αιτήσεις του 2025 για τη βασική εισοδηματική στήριξη, την αναδιανεμητική ενίσχυση, τις ενισχύσεις βάμβακος, το καθεστώς για αγρότες νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένα καθεστώτα χωρίς παράδοση και την εξισωτική αποζημίωση.

Ο δεύτερος σταθμός τοποθετείται έως τις 30.04.2026, όταν έχουν προγραμματιστεί οι πληρωμές για τους εφοδιασμούς των Μικρών Νησιών Αιγαίου που αφορούν αιτήσεις του 2025. Έναν μήνα αργότερα, έως τις 30.05.2026, ακολουθούν νέες καταβολές που συνδέονται τόσο με παλαιές εκκρεμότητες του 2018 στη βασική ενίσχυση όσο και με αιτήσεις του 2025 για συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη με παράδοση προϊόντος και για τα οικολογικά σχήματα.

Το μεγαλύτερο πακέτο πληρωμών μετατίθεται έως τις 30.06.2026. Εκεί εντάσσονται δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με πληρωμές για δάσωση, νιτρορύπανση, καλή μεταχείριση των χοίρων, κομφούζιο, σηροτροφία, εξισωτική ενίσχυση, διατήρηση αυτόχθονων φυλών ζώων και μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία.

Στο ίδιο πακέτο του Ιουνίου περιλαμβάνονται επίσης πληρωμές για τη βασική ενίσχυση, τα συνδεδεμένα καθεστώτα με και χωρίς παράδοση, τα οικολογικά σχήματα, την αναδιανεμητική ενίσχυση και το καθεστώς για αγρότες νεαρής ηλικίας. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί και ειδικά προγράμματα για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου, όπως οι ενισχύσεις για μαστίχα Χίου, τοματάκι Σαντορίνης, αγκινάρα Τήνου, παραδοσιακά τυριά, μελισσοκομία, αμπελοοινικό τομέα και άλλες στοχευμένες καλλιέργειες και παραγωγές.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες θα προχωρούν μετά από διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς και νόμιμους δικαιούχους. Όπως αναφέρεται στο δελτίο, στόχος είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας για την προστασία των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.