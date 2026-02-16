MENOY

MEDIA NEWS

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα: “Τι να κάνω, τον γλείφτη της ΕΡΤ;” – “30 χρόνια η Άνοιξη είναι το αποπαίδι”

THESTIVAL TEAM

Στον αέρα του Buongiorno, οι παρουσιαστές σχολίασαν σήμερα τον χθεσινό Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επανέλαβε ότι αισθάνεται πως η ΕΡΤ τον έχει… ξεχάσει, ενώ μοιράστηκε και τη γνώμη του για την ελληνική κριτική επιτροπή.

«Η ΕΡΤ τώρα με ανακαλύπτει ως… Άνοιξη! Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα ποτέ πρόσκληση, δεν με ανέφεραν σε τίποτα», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Η Άνοιξη όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα αποπαίδι. Φέτος μου έστειλαν! Μέχρι πέρυσι, είναι 30 χρόνια, 30 χρόνια η ΕΡΤ ρίχνει την Άνοιξη στη λήθη. Τι να κάνω; Το γλείφτη στην ΕΡΤ; Η ΕΡΤ αλλάζει 30 χρόνια και μένει ίδια».

Για την κριτική επιτροπή, η οποία δίχασε το κοινό, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε: «Θα ήθελα στην κριτική επιτροπή τον Γιώργο Θεοφάνους και όχι έναν ηθοποιό κι έναν παρουσιαστή».

