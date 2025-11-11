MENOY

Το νέο “Survivor” βάζει Αθηναίους ενάντια σε επαρχιώτες – Έντονες αντιδράσεις κατά του ΣΚΑΪ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση ότι ο νέος κύκλος του Survivor θα διεξαχθεί με ομάδες Αθηναίων vs Επαρχιωτών, καθώς πολλοί θεώρησαν τον όρο «επαρχία» υποτιμητικό και ρατσιστικό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, το ΕΣΡ προχώρησε σε καταγγελία κατά του καναλιού ΣΚΑΪ, ζητώντας την άμεση διακοπή της μετάδοσης του ριάλιτι. Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή, η χρήση του όρου παραπέμπει σε μια εποχή αντιλήψεων που έχουν ξεπεραστεί και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο που παρουσιάστηκε η διάκριση.

Θυμίζεται ότι τη Δευτέρα ανακοινώθηκε, πως το παιχνίδι επιβίωσης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο, με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση: 250.000 ευρώ.

Ο ΣΚΑΪ διευκρίνισε ότι αυτή τη φορά «δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί».

