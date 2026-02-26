Σοφία Δανέζη: Δεν θα ξαναπήγαινα στο Big Brother, τελειώσαμε, το ζήσαμε αυτό

Η Σοφία Δανέζη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, όπως είδαμε το πρωινό της Πέμπτης στο πρόγραμμα του Alpha, με αφορμή τις νέες μουσικές της εμφανίσεις.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο να βρεθεί και πάλι σε κάποιο τηλεοπτικό ριάλιτι, όπως συμμετείχε στο Big Brother, όσο και στη συμμετοχή του Ακύλα στην Eurovision 2026.

Ειδικότερα, η Σοφία Δανέζη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν θα ξαναπήγαινα στο Big Brother, όχι. Τελειώσαμε, το ζήσαμε αυτό. Μου έχουν γίνει προτάσεις από ριάλιτι αλλά, εντάξει, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει. Άμα, βεβαίως, ερχόταν κάτι που να μου άρεσε, τότε ναι”.

“Αν ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάσει τον νέο κύκλο του “Your face sounds familiar” στον ΑΝΤ1, καλέστε με, σας παρακαλώ. Για τον Σάκη Ρουβά θέλω να πάω! Τον αγαπώ, είμαι Ρουβίτσα”.

“Μου αρέσει πολύ ο Ακύλας για την φετινή Eurovision και πραγματικά εύχομαι να μας το φέρει. Επειδή έχω μάθει λίγο και την ιστορία του, είναι συγκινητικό” συμπλήρωσε, επίσης, η Σοφία Δανέζη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.