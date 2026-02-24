MENOY

MEDIA NEWS

Ο Γιώργος Λιάγκας δάκρυσε on air – Ο τυφλός τραγουδιστής Νεκτάριος Μάλλας τον συγκίνησε με τη φωνή του

THESTIVAL TEAM

Μία ιδιαίτερη και πολύ έντονη συναισθηματική στιγμή βίωσε ο Γιώργος Λιάγκας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του στον ANT1.

Ο γνωστός παρουσιαστής την Τρίτη (24/02) είχε καλεσμένο στο πλατό τον Νεκτάριο Μαλλά, έναν τυφλό τραγουδιστή, ο οποίος συμμετείχε στο «The Voice» του 2015 και μάλιστα είχε φτάσει μέχρι και τον τελικό.

Ο Γιώργος Λιάγκας ακούγοντάς τον να τραγουδάει συγκινήθηκε τόσο, που δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του.

Ο εκ γενετής τυφλός μουσικός του δρόμου έδωσε συνέντευξη μαζί με τη σύζυγό του, Μαριάννα και μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτής αποκάλυψε: «Ήμασταν στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Έχουμε έναν οδηγό, ο οποίος μάς μεταφέρει με το αυτοκίνητό μας. Και όταν τελειώσαμε τη δουλειά, ακουμπήσαμε κάπου τα πράγματα και μέχρι να γυρίσει κάπου το κεφάλι του, κάποιος είχε πάρει το αρμόνιο. Ήταν στοχευμένη αυτή η ενέργεια, αλλιώς δεν εξηγείται».

«Θεωρώ ότι είναι πολύ ανήθικος αυτός που το έκανε. Το όργανο για σένα είναι κάτι παραπάνω από εργαλείο δουλειάς. Κάνω έκκληση σε αυτόν που το έκλεψε, να το γυρίσει πίσω με κάποιον τρόπο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Όταν ο Νεκτάριος Μάλλας, που γνωρίσαμε στο «Voice» του ΑΝΤ1 καθώς ήταν στην ομάδα της Μελίνας Ασλανίδου, είπε ένα κομμάτι ο παρουσιαστής δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά του και φαίνεται στο βίντεο μετά το 08:30ο λεπτό.

