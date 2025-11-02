MENOY

MEDIA NEWS

Νίκος Ψαρράς: Μοιραία σε αγχώνει όταν σου λέει το κανάλι για τα νούμερα, στην τελική όμως η τηλεθέαση αφορά μόνο τα κανάλια

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη νέα σειρά “Δικαστής” στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Ψαρράς παραχώρησε μια εφ’ ολης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στα νούμερα τηλεθέασης όσο και στο επίπεδο που χαρακτηρίζει σήμερα τις ελληνικές παραγωγές στη μυθοπλασία.

Είσαι πολλά χρόνια στον χώρο και είσαι από τους πλέον επιτυχημένους και καταξιωμένους ηθοποιούς. Συνεχίζεις να παρακολουθείς την τηλεθέαση;

Όλοι την παρακολουθούμε. Όταν την παρακολουθεί το κανάλι και σου λέει “πάει πολύ καλά, μπράβο” ή “δεν πάει όπως περιμέναμε”, μοιραία σε αγχώνει. Στην τελική, όμως, η τηλεθέαση αφορά μόνο τα κανάλια. Για παράδειγμα, πέρυσι ήμουν σε μια σειρά του Alpha, στη “Διάφανη αγάπη”, που δεν έκανε τα νούμερα που περιμέναμε. Παρά το γεγονός αυτό, ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Στον δρόμο, εισέπραττα ότι το έβλεπε ο κόσμος.

Βλέπω, επίσης, πως κάνουν νούμερα σειρές που μάλλον ο κόσμος δεν θέλει να σκεφτεί κάτι όταν τις βλέπει. Υπάρχουν καταπληκτικές σειρές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και προσπαθούμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, υπάρχουν και σειρές που θυμίζουν πάρα πολύ τη δεκαετία του ’90, αυτό είναι λυπηρό.

Όταν, λοιπόν, βλέπω τέτοιες πρόχειρες δουλειές να κάνουν νούμερα, ανησυχώ. Λέω “ώπα, τι γίνεται, βρε φίλε; Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το βλέπει κόσμος”.

Καταλήγουμε, όμως, ότι το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης είναι καλύτερο από αυτό που ήταν κάποτε;

Βλέπω πως τα τελευταία χρόνια, που ξανάρχισε η μυθοπλασία, ανεβαίνει ο πήχης και σωστά ανεβαίνει καθώς ο ανταγωνισμός είναι μέσα στο σπίτι μας. Και δεν είναι ανταγωνισμός με το απέναντι κανάλι, είναι πλατφόρμες παγκόσμιας εμβέλειας που κάνουν θαύματα…

Νίκος Ψαρράς

