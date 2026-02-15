Νίκος Κοκλώνης για την τηλεθέαση του “J2US”: Καλό είναι να βλέπουμε τι κάνει μια εκπομπή σε σχέση με τον μέσο όρο του καναλιού

Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του «J2US» στο OPEN, ο Νίκος Κοκλώνης έκανε τον δικό του απολογισμό και υποσχέθηκε περισσότερες εκπλήξεις και πλουσιότερο θέαμα στη συνέχεια του σόου. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο και στην τηλεθέαση του προγράμματος, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να προλάβει σχόλια σε πάνελ πρωινών εκπομπών.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο Νίκος Κοκλώνης, την πρεμιέρα του «J2US» είδαν πάνω από 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τα ποσοστά ήταν υψηλότερα από τον μέσο όρο του σταθμού. Το σόου έκανε 10% στο γενικό σύνολο και 8% στα νεανικά κοινά. Επιδόσεις άκρως ικανοποιητικές, σύμφωνα με τον παρουσιαστή.

Ο Νίκος Κοκλώνης έγραψε: «Μετά από 1,5 χρόνο απουσίας, το J2US επέστρεψε στο κανάλι όπου ξεκίνησαν όλα. Στο OPEN. Εκεί που πριν 6 χρόνια κάναμε το πρώτο μας βήμα. Εκεί που μια ιδέα έγινε θεσμός. Σε μια δύσκολη μέρα. Σε μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Εσείς ήσασταν εκεί. Και από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς ήταν η επανένωση με την κριτική μας παρέα.

Τη Βίκυ μου… που με «απάτησε» αλλά πάντα θα είναι οικογένεια. Τον Αλέξη Γεωργούλη, που τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη χθεσινή του στάση και στήριξη. Την υπέροχη Καίτη – με το κύρος και την ιστορία που δίνει πάντα άλλη βαρύτητα στο τραπέζι της κριτικής. Και φυσικά τον Σταμάτη, που από το άλλο Σάββατο έρχεται για να ολοκληρωθεί η ομάδα μας.

Συγκινηθήκαμε με το βίντεο της Δέσποινας και την παρέμβαση του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με το βίντεο του Fancy James, που από στυλίστας της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έρχεται τώρα ως διαγωνιζόμενος στο J2US. Γιατί αυτό το σόου πάντα φέρνει τις πιο απρόσμενες ιστορίες.

Τα ζευγάρια μας, γεμάτα αγωνία, συστήθηκαν στον κόσμο και ετοιμάζουν δυνατές εκπλήξεις για το επόμενο Σάββατο. Και backstage… το δικό μου αγαπημένο δίδυμο, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Cinderella, που δίνουν τον παλμό και τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια πίσω από τις κάμερες.

Ευχαριστούμε για τα χιλιάδες μηνύματα. Ναι, είχαμε άγχος – ήταν μια μεγάλη επιστροφή. Από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ακριβώς όπως μας θέλετε. Γιατί όταν μιλάμε για αριθμούς, καλό είναι να βλέπουμε τι κάνει μια εκπομπή σε σχέση με τον μέσο όρο του καναλιού της – ειδικά πριν γίνουν σχόλια από εκπομπές που ξεχνούν να κοιτάξουν πρώτα τη δική τους… καμπούρα.

Πάνω από 2.000.000 τηλεθεατές πέρασαν από το χθεσινό μας σόου, με ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο του σταθμού. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα».