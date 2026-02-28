Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Λιάγκα: Εγώ δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια τέτοια κατάσταση

Τη διαχείριση που έκανε στον αέρα ο Γιώργος Λιάγκας, στη συνέντευξη με τον Κώστα Δόξα, σχολίασε σήμερα η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της.

Κώστας Δόξας και Γιώργος Λιάγκας σε πρωτοφανές περιστατικό στον αέρα: «Όχι, όχι μην το κάνεις! Κόψτε τον ήχο, δεν θέλω να το δω»

«Χθες, για μένα, η διαχείριση του Γιώργου Λιάγκα σε αυτή τη συνέντευξη που έκανε στον Κώστα Δόξα, επειδή πολλά διάβασα και άκουσα, ήταν μια εξαιρετική διαχείριση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.

Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τηλεοπτική συνέντευξη, με έναν άνθρωπο που ήταν σε απελπισία και φαινόταν ότι δεν ήταν ένας εύκολος καλεσμένος να χειριστείς», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού πρόσθεσε επίσης: «Εγώ διάβασα διάφορα σχόλια… τι άλλο θα κάνεις για την τηλεθέαση. Λες και όλοι εμείς που κάνουμε τηλεόραση, την κάνουμε για την ψυχή του παππού μας. Όλοι στην τηλεόραση δουλεύουμε για την τηλεθέαση. Ο καθένας με τα όπλα του, ο καθένας με τον τρόπο του.

Εγώ το παραδέχομαι, δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που διαχειρίστηκε χθες ο Γιώργος. Ακροβατούσε σε ένα πάρα πολύ λεπτό σχοινί, ήξερε πού να σταματήσει, τι δεν πρέπει να επιτρέψει να παίξει στον αέρα, τι να επιτρέψει. Για μένα ήταν ολόσωστος».