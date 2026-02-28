MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Λιάγκα: Εγώ δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια τέτοια κατάσταση

|
THESTIVAL TEAM

Τη διαχείριση που έκανε στον αέρα ο Γιώργος Λιάγκας, στη συνέντευξη με τον Κώστα Δόξα, σχολίασε σήμερα η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της.

Κώστας Δόξας και Γιώργος Λιάγκας σε πρωτοφανές περιστατικό στον αέρα: «Όχι, όχι μην το κάνεις! Κόψτε τον ήχο, δεν θέλω να το δω»

«Χθες, για μένα, η διαχείριση του Γιώργου Λιάγκα σε αυτή τη συνέντευξη που έκανε στον Κώστα Δόξα, επειδή πολλά διάβασα και άκουσα, ήταν μια εξαιρετική διαχείριση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.

Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τηλεοπτική συνέντευξη, με έναν άνθρωπο που ήταν σε απελπισία και φαινόταν ότι δεν ήταν ένας εύκολος καλεσμένος να χειριστείς», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού πρόσθεσε επίσης: «Εγώ διάβασα διάφορα σχόλια… τι άλλο θα κάνεις για την τηλεθέαση. Λες και όλοι εμείς που κάνουμε τηλεόραση, την κάνουμε για την ψυχή του παππού μας. Όλοι στην τηλεόραση δουλεύουμε για την τηλεθέαση. Ο καθένας με τα όπλα του, ο καθένας με τον τρόπο του.

Εγώ το παραδέχομαι, δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που διαχειρίστηκε χθες ο Γιώργος. Ακροβατούσε σε ένα πάρα πολύ λεπτό σχοινί, ήξερε πού να σταματήσει, τι δεν πρέπει να επιτρέψει να παίξει στον αέρα, τι να επιτρέψει. Για μένα ήταν ολόσωστος».

Ναταλία Γερμανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

ΠΟΕΣΥ: Καλεί τους δημοσιογράφους να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη – “Ζωντανή η απαίτηση για δικαιοσύνη”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Σμαρώ Οικού: Τρία χρόνια έχουμε εισπράξει κοροϊδία και σκόπιμες αποκρύψεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Τραμπ “απαγορεύει” την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σήμερα έξι σταθμοί του μετρό λόγω Τεμπών – Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία του ΟΑΣΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Τέμπη: Η μνήμη δεν ξεθωριάζει – Χρέος μας η Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στέφανος Γκίκας: Για πρώτη φορά, το “Κόστος Νησιωτικότητας”, προσεγγίζεται ως μετρήσιμη παράμετρος Δημόσιας Πολιτικής