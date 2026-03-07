Ναταλί Κάκαβα για Γιώργο Λιάγκα: Μπράβο που βλέπει ενημέρωση στο OPEN, παρόλο που ανήκει στον ΑΝΤ1

Η Ναταλί Κάκαβα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα “Χαμογέλα και πάλι” και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, όπως είδαμε το πρωινό του Σαββάτου στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική παρουσιάστρια αναφέρθηκε αφενός στην ανακοίνωση του Σάκη Τανιμανίδη από τον ΣΚΑΪ και αφετέρου στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα για τον “Αδύναμο κρίκο”.

Πιο συγκεκριμένα, η Ναταλί Κάκαβα επισήμανε αρχικά πως “πολύ καλά κάνει ο Σάκης Τανιμανίδης και πάει στον ΣΚΑΪ. Έχεις έναν άνθρωπο σε μια δύσκολη χρονιά, που σχεδόν τίποτα δεν σου πάει καλά, ο οποίος πρωταγωνιστεί και μπορεί να σου φέρει φρέσκες ιδέες και φρέσκο αίμα. Ο ίδιος είναι παραγωγός, ο ίδιος είναι παρουσιαστής και… τον αφήνεις να φύγει μέσα από τα χέρια σου”.

“Μπράβο στον ΣΚΑΪ, θα πω. Νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή πολύ θετική για τον ΣΚΑΪ και πολύ αρνητική για τον ΑΝΤ1 που, πραγματικά, νομίζω ότι φέτος έχει χάσει εντελώς τον προσανατολισμό του”.

“Είδα το απόσπασμα που ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι, παρόλο που δεν βλέπει τηλεόραση, έκατσε και είδε τον “Αδύναμο κρίκο” γιατί έβλεπε ενημέρωση στο OPEN. Και μπράβο του που, παρόλο που ανήκει στον ΑΝΤ1, βλέπει ενημέρωση στο OPEN. Μπράβο, Γιώργο. Είπε ότι η Μαρία Μπακοδήμου ήταν ολιγοβαρής, αλλά από το πρώτο επεισόδιο έβγαλε το συμπέρασμα για μια γυναίκα που ήταν άρρωστη και έβλεπες ότι δεν μπορούσε σχεδόν να μιλήσει;” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ναταλί Κάκαβα στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA.