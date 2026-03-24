MasterChef: Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη επιστρέφει – Ποιοι κινδυνεύουν με αποχώρηση

Απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου, μια νέα μαγειρική πρόκληση περιμένει τα μέλη των δύο μπριγάδων στην κουζίνα του MasterChef 10 με το Τεστ Δημιουργικότητας. Οι διαγωνιζόμενοι θα διασταυρωθούν σε δέκα μονομαχίες.

Ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Πάνος Τελάλης, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών και θα επιλέξει την κατηγορία με την οποία θα μαγειρέψουν: street food, μαγειρευτό, σούπα, deep fry ή γλυκό.

Η καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια της δοκιμασίας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των μελών της.

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν ακόμη δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Η Μπλε μπριγάδα έχει ήδη δύο υποψήφιους και σε περίπτωση νίκης απόψε, τα υπόλοιπα μέλη της προστατεύονται, με τον Βασίλη και τον Άρη, όμως, να παραμένουν υποψήφιοι. Σε περίπτωση ήττας, ακόμη δύο μέλη της θα βρεθούν υποψήφιοι.

Καλεσμένη των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, θα είναι μία από τις πιο δυνατές μαγειρικές προσωπικότητες που πέρασαν ποτέ από την κουζίνα του MasterChef, που ξεχώρισε με το ταλέντο και την αφοσίωσή της στη μαγειρική, αποδεικνύοντας ότι η ουσία και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν σε κάθε πιάτο. Κι αυτή δεν είναι άλλη από την 1η Ελληνίδα MasterChef Μαργαρίτα Νικολαΐδη!

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πάρει τη νίκη και να στείλει τους Κόκκινους στην άβολη και δύσκολη διαδικασία της ψηφοφορίας;