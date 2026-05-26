Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν νάρκη στα βράχια

Ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε πως ήταν μία νάρκη, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό. Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρει το ekriti.gr κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη, με αναφορές από το Λιμενικό προς τους πολίτες που τη βρήκαν, ότι πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου.