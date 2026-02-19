MENOY

MEDIA NEWS

Μαρία Ιωαννίδου: Ήμουν άρρωστη και δεν πήγα στο J2US, ενοχλήθηκαν γιατί δεν με πολυπίστεψαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για τον λόγο που δεν την είδαμε στο πλευρό του Στάθη Αγγελόπουλου στο J2US.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο και αυτή προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026). Μεταξύ άλλων, η Μαρία Ιωαννίδου δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να πάει στο J2US, γιατί ήταν άρρωστη, αλλά δεν την πίστεψαν.

«Δεν είμαι καλά γιατί, όταν δεν κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, δεν είμαι καλά. Είμαι επαγγελματίας 45 χρόνια», είπε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

Η Μαρία Ιωαννίδου είπε στη συνέχεια: «Πρώτη φορά που μου συνέβη να μη μπορέσω να προσπεράσω τον εαυτό μου, την ασθένειά μου, τη γρίπη που είχα, τον πυρετό που είχα που ήταν 38 – 38,5 και να πάω στο J2US που με είχαν καλεσμένη και με περίμεναν και φάνηκε σαν στήσιμο. Δεν ήταν στήσιμο. Δε στήνω εγώ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ζαλιζόμουν. Πώς θα χόρευα; Πώς θα κινιόμουν; Πώς θα τραγουδούσα; Πώς; Ακόμα έχω το συνάχι. Το βλέπεις.

Από το J2US ενοχλήθηκαν γιατί προφανώς δε με πολυπίστεψαν. Δε ξέρω γιατί. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό μήπως πω το τραγουδάκι μου. Θα ήμουν ζευγάρι με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Λυπάμαι πάρα πολύ Στάθη, δεν το έκανα επίτηδες. Του ζήτησα τηλεφωνικά συγγνώμη».

Η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε επίσης: «Την είδα την πρεμιέρα. Έχω κι εγώ τις ενστάσεις μου… Αν θέλουν και θέλει και ο κύριος Κοκλώνης και πιστεύουν ότι μπορώ να προσφέρω στη δουλειά, θα πάω τρέχοντας. Εγώ αυτό που ήθελα, ήταν να πάω ως guest κριτής. Και έχω τραγουδήσει και έχω χορέψει και έχω παίξει, κριτής δεν έχω γίνει ποτέ. Μπορεί να μην πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες αυτές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

