Μαρία Αναστασοπούλου για “Live You”: Για συζητήσεις είναι πολύ νωρίς ακόμα – Φέτος νομίζω ότι πατούσαμε πιο καλά στα πόδια μας

Για το μέλλον της εκπομπής Live You αλλά και για τα τηλεοπτικά σενάρια που ακούγονται το τελευταίο διάστημα μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου στην κάμερα του Breakfast@Star.

Η παρουσιάστρια τόνισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. «Σκέψεις σίγουρα υπάρχουν, αλλά συζητήσεις είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στις αρχές Μαρτίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εμφανίστηκε θετική για τη μέχρι τώρα πορεία της συνεργασίας της με τον σταθμό. «Νομίζω πως υπάρχει θετικό κλίμα και όλα πηγαίνουν έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας», είπε, προσθέτοντας ότι η φετινή χρονιά ήταν ακόμη πιο σταθερή για την εκπομπή. «Δεύτερη χρονιά, φέτος νομίζω ότι πατούσαμε ακόμη πιο καλά στα πόδια μας, οπότε εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη μ’ αυτή τη συνεργασία», σημείωσε.

Η Μαρία Αναστασοπούλου απέφυγε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που αφορούν τη Σία Κοσιώνη και τη σχέση της με τον ΣΚΑΪ. «Ούτε υπάρχει περίπτωση να σχολίαζα κάτι τέτοιο, όπως δεν θα ήθελα να συμβεί αν ήμουν κι εγώ στη θέση της Σίας. Η Σία είναι η Σία, η Σία είναι ΣΚΑΪ και όλοι την αγαπάμε», είπε.

Αναφέρθηκε, επίσης, και στις αλλαγές που γίνονται συνολικά στην τηλεόραση, τονίζοντας ότι ο απολογισμός μιας τηλεοπτικής χρονιάς πρέπει να γίνεται στο τέλος της σεζόν. «Φυσικά και πρέπει να γίνεται στο τέλος της χρονιάς ο απολογισμός. Κυρίως από όλους εμάς τους γύρω-γύρω που όλοι έχουμε κάτι συνήθως κακό να πούμε, ακόμη και για συναδέλφους».

Κλείνοντας, είπε: «Έχω καταλήξει και είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει όλοι να σχολιάζουμε τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται για να παίρνουν αποφάσεις και τις ευθύνες για όλα τα προγράμματα. Οπότε εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας».