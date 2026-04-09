"Λύγισε" ο Άρης Πορτοσάλτε: "Συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια" – Δείτε βίντεο

Την πιο ευαίσθητη του πλευρά έδειξε ο Άρης Πορτοσάλτε, το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης, στον αέρα του “Live You” στον ΣΚΑΪ κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με την Κωνσταντινούπολη.

Αφορμή γι’ αυτή τη συναισθηματική φόρτιση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή στάθηκαν τα λόγια που μοιράστηκε με το κοινό της ενημερωτικής εκπομπής ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας.

Ειδικότερα, με μάτια βουρκωμένα κατά τη ροή του λόγου του σεβασμιότατου Μητροπολίτη, ο Άρης Πορτοσάλτε εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “σε αυτό το ηθικό πλαίσιο, εγώ θέλω να πω πόσο, όταν σας βλέπω τώρα μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί η κοινωνικοποίηση αυτής της, πάντα, μικρής κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης γίνεται πάντα σ’ αυτές τις αίθουσες που ‘ναι δίπλα στον ναό”.

“Όπου Χριστούγεννα, Πάσχα και σε όλες τις γιορτές, εκεί, μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι για να συνεορτάσουν. Και γίνονται οικογένεια. Τώρα, βέβαια, στο Μεγάλο Ρεύμα μπορώ να πω πως η αίθουσα είναι αριστοκρατική αλλά σε κάθε κοινότητα υπάρχει μια αντίστοιχη αίθουσα”, συμπλήρωσε.

Αν κάποιες στιγμές, λίγες, σ’ έχω δει να συγκινείσαι, πάντα, αυτές οι στιγμές αφορούν στην Πόλη” υπογράμμισε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον τηλεοπτικό της παρτενέρ να ομολογεί, εμφανώς συγκινημένος, πως “είναι πολύ λογικό, πολύ”.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

