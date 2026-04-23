ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κ.Ο.

«Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις ευθείες βολές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του υπουργού Επικρατείας, Α. Σκέρτσου, για τους κεντρικούς χειρισμούς στην υπόθεση της άρσης ασυλιών των 13 βουλευτών», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτει ότι «ο κ. Μαρινάκης σκοπίμως δεν έκανε αναφορά στην κρίση της Δικαιοσύνης, για να κλείσει τα μέτωπα» και σχολιάζει ότι «τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις».