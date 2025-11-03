Κατερίνα Καινούργιου: Για μένα η σαπίλα της ελληνικής τηλεόρασης ήταν κάποια χρόνια πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε το πρωί της Δευτέρας (3 Νοεμβρίου) μέσα από την εκπομπή της στον Alpha τις πρόσφατες δηλώσεις της Κατερίνας Λάσπα.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως τα σχόλια της συναδέλφου της για τις πρωινές εκπομπές δεν της προκάλεσαν ευχάριστη εντύπωση, σημειώνοντας ότι θα προτιμούσε όσοι έχουν υπηρετήσει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό είδος να εκφράζονται με περισσότερη γενναιοδωρία.

«Λίγο στεναχωρήθηκα με αυτά που είπε η Κατερίνα Λάσπα, δεν περίμενα από μία γυναίκα που το έχει κάνει στο παρελθόν με επιτυχία να γειώνει τόσο πολύ τις πρωινές εκπομπές. Πρωινά μαγκαζίνο υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη και έχουν λόγο ύπαρξης, γιατί δουλεύει πάρα πολύς κόσμος. Σκέφτομαι τον εαυτό μου, σε κάποια χρόνια θα σταματήσω, δεν θα δουλεύω για πάντα. Θα ήθελα τότε στις δηλώσεις μου να είμαι πιο γαλαντόμα. Δηλαδή, όταν υπηρετούσα εγώ το είδος αυτό, υπήρχε λόγος ύπαρξης και τώρα δεν υπάρχει;», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεχίσουν να το υπηρετούν, όχι να λέω ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Δεν μου άρεσε αυτή η δήλωση και ξέρω ότι δεν είναι τέτοιος άνθρωπος», πρόσθεσε η παρουσιάστρια, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να της θυμίζει εποχές με Ρούλα Κορομηλά και Ελένη Μενεγάκη.

«Τότε ήταν άλλες εποχές, ήταν η Ρούλα Κορομηλά, μιλάμε για μία τεράστια προσωπικότητα και παρουσιάστρια. Τώρα έχουμε 10 πρωινά, έχει αλλάξει ο κόσμος, άλλαξαν οι συνήθειες, η Ρούλα Κορομηλά υπήρξε μια τεράστια σταρ, σήμερα δεν υπάρχουν σταρ αυτού του βεληνεκούς.

Για μένα, η σαπίλα της τηλεόρασης ήταν κάποια χρόνια πριν, μπορεί όλοι να την έχουμε υπηρετήσει και ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν. […] Έχεις δει ποτέ τη Μενεγάκη ή τη Ρούλα να κάνουν τέτοιες δηλώσεις; Υπάρχουν κάποιες που είναι πολύ γαλαντόμες. Έχεις δει ποτέ την Αλιμπέρτη να κάνει τέτοιες δηλώσεις;», κατέληξε κλείνοντας το θέμα η Κατερίνα Καινούργιου.