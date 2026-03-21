J2US – Ο Νίκος Μουρατίδης “μπέρδεψε” τον coach με την διαγωνιζόμενη: “Δεν το ‘ξερα”

Για ακόμη ένα Σαββατόβραδο, το J2US βρέθηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του OPEN, με τον Νίκο Κοκλώνη να συνεχίζει να παρουσιάζει το αγαπημένο show. Αυτή την εβδομάδα, στην καρέκλα του guest κριτή κάθισε ο Νίκος Μουρατίδης.

Ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας, ωστόσο, προκάλεσε ένα αστείο μπέρδεμα, όταν κατά τη διάρκεια της βραδιάς πέρασε κατά λάθος τον διαγωνιζόμενο για coach και τον coach για διαγωνιζόμενο.

Συγκεκριμένα, όταν η Μαίρη Βυτινάρος και ο Steve Provis ολοκλήρωσαν τη νέα τους σκηνική εμφάνιση, ο Νίκος Μουρατίδης πήρε τον λόγο για να κάνει την κριτική του, προκαλώντας γέλια με το μπέρδεμα των ρόλων.

“Να σου πω, Steve, στις πρόβες πως είναι η Μαίρη;” αναρωτήθηκε αρχικά ο ραδιοφωνικός παραγωγός για να αποκριθεί, με χιούμορ, ο νεαρός τραγουδιστής “είναι η coach, βασικά” και να ακολουθήσει μια σύντομη, πλην ιδιαίτερη, στιχομυθία ανάμεσα τους.

Ν.Μ.: Ναι, πως είναι;

S.P.: Είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.

Ν.Μ.: Εννοώ, σε συμβουλεύει κανονικά;

S.P.: Κανονικότατα.

Ν.Μ.: Ωραία.

“Θέλω να μαθαίνω, θέλω να κάνουμε πρόβες” έσπευσε τότε να τονίσει η Μαίρη Βυτινάρος για να συμπληρώσει ο παρτενέρ της, “ναι, είναι εκεί. Ρωτάει πάρα πολύ. Δίνει το 100% της.

“Μαίρη, ήσουν πάρα πολύ καλή και δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταναλώνεις αυτά που έχει καταναλώσει η Amy Winehouse για να πεις αυτό το τραγούδι. Το είπες μια χαρά. Εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος και με τους δυο σας και μπράβο” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Νίκος Μουρατίδης για να ενημερωθεί, τότε, για τους ρόλους του γοητευτικού ζευγαριού.

“Α, δεν ήξερα ότι είναι coach η Μαίρη” αναφώνησε ο guest κριτής του J2US για να του εξηγήσει ο Νίκος Κοκλώνης πως “δεν είναι η coach η Μαίρη, ο Steve είναι ο coach”.

“Αυτή είναι η επιτυχία” επισήμανε, με χαμόγελο, ο Stece Provis με τον Νίκο Μουρατίδη να δηλώνει χαρακτηριστικά… “βρε, πρόσεξε εσύ μην ανέβω πάνω και σε πλακώσω”.