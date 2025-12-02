Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη συνάντηση με τον Αχιλλέα Μπέο – “Κοιταχτήκαμε στα μάτια και δεν μίλησε ο ένας στον άλλον”

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» τη Δευτέρα (02/12) ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκε τυχαία με τον Αχιλλέα Μπέο σε ξενοδοχείο του Βόλου, όπου είχε ταξιδέψει για να παρακολουθήσει αγώνα πόλο του γιου του, Γιάννη.

Όπως είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες στάθηκαν δίπλα-δίπλα στον μπουφέ, χωρίς ωστόσο να ανταλλάξουν ούτε μια λέξη.

«Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχω πάει στους αγώνες που έπαιζε ο γιος μου ο μεγάλος πόλο με τον Παναθηναϊκό στον Βόλο. Πάω να φάω πρωινό (σ.σ στο ξενοδοχείο). Ήμασταν με κατεβασμένα τα κεφάλια. Εγώ αγουροξυπνημένος, για να πάω να δω τους αγώνες του Γιάννη. Είμαστε με σκυμμένα τα κεφάλια και βάζουμε (σ.σ από το μπουφέ).

Ακουμπιόμαστε και δεν μιλάμε. Κοιταζόμαστε, καταλαβαίνουμε. Δεν λέμε τίποτα και φεύγουμε. Δεν μου μιλάει. Ακουμπήθηκε το μπράτσο, κοιταχτήκαμε στα μάτια σε απόσταση 10 πόντων και δεν μίλησε ο ένας στον άλλον. Δεν μιλιόμαστε», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.