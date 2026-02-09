Γενέθλια στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, καθώς και οι δύο έχουν τα γενέθλιά τους, κάτι που άλλαξε πλήρως την ατμόσφαιρα στην έναρξη της εκπομπής.

Το πρόγραμμα άνοιξε με το «Χρόνια Πολλά» και ένα κλίμα γεμάτο χαρά και γιορτινή διάθεση, ενώ το πλατό γέμισε με χαμόγελα και ευχές. Οι συνεργάτες τους φρόντισαν να τους τιμήσουν με τον πιο γλυκό τρόπο, προσφέροντάς τους δύο λαχταριστές τούρτες. Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έσβησαν μαζί τα κεράκια, ολοκληρώνοντας έτσι μια όμορφη, κοινή γενέθλια στιγμή στον αέρα.