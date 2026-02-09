MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γενέθλια στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, καθώς και οι δύο έχουν τα γενέθλιά τους, κάτι που άλλαξε πλήρως την ατμόσφαιρα στην έναρξη της εκπομπής.

Το πρόγραμμα άνοιξε με το «Χρόνια Πολλά» και ένα κλίμα γεμάτο χαρά και γιορτινή διάθεση, ενώ το πλατό γέμισε με χαμόγελα και ευχές. Οι συνεργάτες τους φρόντισαν να τους τιμήσουν με τον πιο γλυκό τρόπο, προσφέροντάς τους δύο λαχταριστές τούρτες. Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έσβησαν μαζί τα κεράκια, ολοκληρώνοντας έτσι μια όμορφη, κοινή γενέθλια στιγμή στον αέρα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος Φαίη Σκορδά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή – Ποιοι πάνε ταμείο

LIFESTYLE 41 λεπτά πριν

Η συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη μητέρα του: Είναι πάρα πολύ παράξενο να παρακαλάς να “φύγει” για να μην τυραννιέται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εξαφανίστηκε σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν – Σε εξέλιξη έρευνες

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Νεφέλη Μεγκ κατά Δημήτρη Παπανώτα: Στο σύμπαν του είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, ο άνδρας ζει και η γυναίκα μπλέκει

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Eurovision 2026: Αυτό είναι το “Jalla” από την Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το μπαράζ διαρρήξεων που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καταστήματα της Τούμπας