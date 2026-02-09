Γενέθλια στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
THESTIVAL TEAM
Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, καθώς και οι δύο έχουν τα γενέθλιά τους, κάτι που άλλαξε πλήρως την ατμόσφαιρα στην έναρξη της εκπομπής.
Το πρόγραμμα άνοιξε με το «Χρόνια Πολλά» και ένα κλίμα γεμάτο χαρά και γιορτινή διάθεση, ενώ το πλατό γέμισε με χαμόγελα και ευχές. Οι συνεργάτες τους φρόντισαν να τους τιμήσουν με τον πιο γλυκό τρόπο, προσφέροντάς τους δύο λαχταριστές τούρτες. Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έσβησαν μαζί τα κεράκια, ολοκληρώνοντας έτσι μια όμορφη, κοινή γενέθλια στιγμή στον αέρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν σημαίνει ότι όσοι έχουμε χωρίσει, δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους
- Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
- Ν. Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχεία του Νέου Ελληνισμού και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας