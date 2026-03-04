Eurovision 2026: Ο Akylas τραγούδησε το “Ferto” στον εθνικό τελικό του Σαν Μαρίνο

Μετά τη Σερβία, ο Akylas τραγούδησε το «Ferto» στο Σαν Μαρίνο στο πλαίσιο του εθνικού τελικού της χώρας για την Eurovision.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση, ερμήνευσε το τραγούδι του στον ημιτελικό ο οποίος δεν μεταδίδεται ζωντανά και κάποια πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν για την εμφάνισή του στον διαγωνισμό προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα, με τον Ακύλα να φορά παρόμοιο look με εκείνο που του εξασφάλισε τη νίκη στον ελληνικό τελικό.

Ο Akylas παραμένει ένα από τα φαβορί της Eurovision, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει στην κατάταξη των στοιχημάτων. Ενώ αρχικά ήταν δεύτερος, έπεσε στην τρίτη θέση και πλέον βρίσκεται στην τέταρτη, με τη Φινλανδία, τη Δανία και την Αυστραλία να τον ξεπερνούν.