Εκτός Buongiorno ξανά ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός της εκπομπής Buongiorno, για λόγους υγείας.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Φαίη Σκορδά τού έστειλε τις ευχές της για περαστικά.

«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε», είπε η Φαίη Σκορδά και στη συνέχεια όλοι οι συνεργάτες της έστειλαν με τη σειρά τους τις ευχές τους.

Δείτε το βίντεο: