MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Εκτός Buongiorno ξανά ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός της εκπομπής Buongiorno, για λόγους υγείας.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Φαίη Σκορδά τού έστειλε τις ευχές της για περαστικά.

«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε», είπε η Φαίη Σκορδά και στη συνέχεια όλοι οι συνεργάτες της έστειλαν με τη σειρά τους τις ευχές τους.

Δείτε το βίντεο:

Ανδρέας Μικρούτσικος Φαίη Σκορδά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αυτοκίνητο στα Χανιά χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η γυναίκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ιβάν σε παίκτες του ΠΑΟΚ: Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο ματς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: Αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν και γνωστοί του 27χρονου οι εκτελεστές – Πρόσωπο κλειδί η σύντροφος του θύματος

ΔΙΕΘΝΗ 40 λεπτά πριν

Τραμπ κατά Καναδά: Απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει τις δύο χώρες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 17 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Νέες ράμπες ΑμεΑ και παρεμβάσεις στη Β’ Δημοτική Κοινότητα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών