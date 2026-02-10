Εκτός Buongiorno ξανά ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη
THESTIVAL TEAM
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εκτός της εκπομπής Buongiorno, για λόγους υγείας.
Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Φαίη Σκορδά τού έστειλε τις ευχές της για περαστικά.
«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε», είπε η Φαίη Σκορδά και στη συνέχεια όλοι οι συνεργάτες της έστειλαν με τη σειρά τους τις ευχές τους.
Δείτε το βίντεο:
